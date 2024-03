IZ PRELEPE KUĆE SAM OTIŠLA U 50 KVADRATA: Dragana Mirković zbog Tonija rizikovala sve, a evo zašto joj roditelji nisu došli na svadbu

KAO bomba odjeknula je juče vest da se Dragana Mirković razvodi nakon 24 godine braka, a malo ko se seća kako je izgledalo pevačicino venčanje.

Foto: Damir Dervišagić

Dragana i Toni sudbonosno „da“ izgovorili su 28. septembra 2000. godine u Beču, a skromnoj proslavi prethodila je bajkovita veridba.

Foto: ATA images

-To je zaista bilo neobično. Divno je kad se čuveno pitanje „hoćeš li da se udaš za mene“ izgovori u nekom romantičnom ambijentu, ali ko kaže da tako mora? Toniju je to pitanje „izletelo“ dok smo čekali da se upali zeleno svetlo na semaforu, usred neke moje priče, ja sam uz osmeh rekla „da“, i to je bilo to. Bilo je interesantno, smešno i za mene romantično. Doduše, potrudiću se da moj sin jednog dana buduću ženu ne zaprosi baš na semaforu – kroz smeh je tada pričala Dragana, a potom otkrila nepoznate detalje njihove ljubavne romanse:

-Prvih šest meseci našeg zabavljanja mnogo smo pričali jer sam ja živela u Beogradu, a on u Beču. Bili su to sati i sati telefonskih razgovora, tokom kojih smo shvatili da govorimo istim jezikom. Možete misliti koliko nas je koštalo, jer su međunarodni razgovori bili veoma skupi.

Dragana je zbog ljubavi prema Toniju bila spremna na sve, pa i da napusti Srbiju, porodicu i karijeru.

– Činjenica je da sam zbog ljubavi otišla iz Srbije, ali mi nije bilo nimalo lako da se odlučim na takav korak. Iz prelepe kuće sam otišla u pedeset kvadrata. Mada je imao firmu, Tonija nije interesovalo da se kući, već da vozi super auto. Pravo momačko razmišljanje. Međutim, to mi je bio najmanji problem. Kada sam otišla u Beč, ostavila sam svoju zemlju, porodicu i karijeru. Moglo je da se desi da se nikada više ne vratim na scenu. Da li ste svesni koliko sam rizikovala? Sada, kad se u mislima vratim u taj period, shvatim koliko sam bila hrabra – rekla pevačica, prenosi Espreso.

Foto: Printskrin/Instagram/dragana_mirkovic

Iako bi mnogi pomislili da je popularni par organizovao gala svadbeno veselje, realnost je bila potpuno drugačija.

Dragana i Toni opredelili su se za intimno venčanje zbog teških vremena koji su zadesili našu zemlju, te pevačicina porodica nije imala mogućnost da prisustvuje njihovom venčanju u Austriji.

Za razliku od većine žena Dragana nije imala klasičnu venčanicu, već je zablistala u kratkoj beloj haljinici i providnom ogrtaču.

– Venčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vreme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisu mogli da dobiju vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla to dok se ne udam i dok se naša zajednica papirološki ne sprovede do kraja. Nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, napravim vizu. I zbog toga smo imali malo gostiju. Čak ni Tonijeva familija nije sva mogla da dođe, jer i on ih ima mnogo - ispričala je Dragana u jednom intervjuu.

Iako slavlje nije bilo veliko, za pevačicu je sve proteklo bajkovito.

–Bilo je nas dvadesetak, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to bilo za mene najlepše i najromantičnije venčanje, jer ja sam jednostavno toliko iskreno volela i jednostavno bila srećna i to mi je u tom momentu bilo dovoljno – pričala je ona.

BONUS VIDEO:

NI NA VRHUNCU NISAM ZABORAVIO ODAKLE SAM POČEO | "Novosti" intervju | Miroslav Ilić