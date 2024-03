OVAJ HIT JE DRAGANA MIRKOVIĆ POSVETILA TONIJU: Iz ljubavnih stihova je jasno koliko ga je volela, ništa nije slutilo na kraj (VIDEO)

KAO bomba odjeknula je juče vest o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bjelić nakon 24 godine braka, a iz perioda njihove ljubavi ostaće brojne uspomene.

U moru Draganinih hitova i ljubavnih stihova koje je otpevala, jednu je svojevremeno posvetila Toniju sa kojim je više od dve decenije uživala u zajednici.

– Posebno draga pesma mi je “Sama“, to je prekretnica mog života to je bila 2000. godina kada sam otišla u Austriju i udala se i jako sam vezana za tu pesmu. Naravno, pesmu” Jedini” sam posvetila svom suprugu za deset godina braka i u tom spotu se pojavljuju mali Marko i Manuela i to je njihovo poslednje pojavljivane i to zbog tate jer smo hteli da imamo porodičnu uspomenu- otkrila je pevačica jednom prilikom.

- Ti si mi dao prvi poljubac



Oduvek u srcu si momS tobom nikad ne zalutamTi si život mojS tobom letim bez krilaOduvek tvoja sam bilaTvoja sam još, sve sam ti dalaZa tebe sve čuvala– glasi refren emotivne numere.

Podsećamo, Dragana je sinoć potvrdila vesti o razvodu.

– Sa velikom tugom moram da vas obavestim da sam predala zahtev za razvod braka – rekla je Dragana i objasnila:

-Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio a poslednje tri godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak.Ja svakako ostajem dosledna svojim principima, svom načinu života, kao što ostajem verna svojoj porodici i svojoj publici, a prema Toniju ću uvek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje dece i nekome sa kim sam provela mnogo lepih godina – izjavila je pevačica koja je zamolila medije za razumevanje.

