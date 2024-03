RADA MANOJLOVIĆ USLIKANA KAKO LJUBI NOVOG DEČKA: Evo šta je rekla na pitanje o njemu!

PEVAČICA Radmila Manojlović nedavno je uslikana kako ljubi nepoznatog momka.

Od tada svi mediji bruje o njima, ali Rada odbija da kaže nešto konkretno na tu temu, već uvek vešto izbegava odgovor, što je slučaj i sada.

Na pitanje o novom dečku, Rada je ostala zagonetna.

- Ništa se ne dešava, ali sam srećna. Mnogo sam srećna! Samo želim da izdam novi album, pa da pričamo o nekim temama. Neću ništa da jurim, kao što sam uvek jurila, pustila sam sada, pa... Nek izađe album, pa ćemo da se zaljubljujemo, pravimo decu (smeh) - rekla je Manojlovićeva u emisiji "Premijera".

Inače, novi album je spreman, kako ističe pevačica i uskoro će ugledati svetlost dana.

- Konačno je gotov! Samo je ostalo da nešto da potpišemo, u šta se ne razumem najbolje, moram da pazim da me ne pokradu, klasika. Nešto oko autorskih prava, fonograma, prava izvođača na te pesme, ja to zapravo nemam ni na jednoj pesmi do sad... To ima, mislim, "Grand" ili ne znam ni ja ko. Sad ja to treba da ispotpisujem, radi se samo o toj papirologiji - objasnila je Radmila Manojlović.

