PRIPREME SU POČELE, RADUJEM SE TOME: Snežana Đurišić održaće dva velika koncerta (FOTO)

FOLK ZVEZDA, muzički urednik, kao i članica žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Snežana Đurišić ove jeseni održaće dva velika solistička koncerta u Beogradu.

Foto: Novosti

Kako je 2019. godine održala koncert povodom 50 godina karijere u Sava centru, folk diva će ove godine svoju publiku obradovati sa dva muzička druženja i to u MTS dvorani, 13. i 14. oktobra. Foto: Novosti

- Radujem se koncertima i druženju sa publikom u dvorani koja nosi tradiciju. To je tek početak, počinjemo sa dva koncerta, ali ako publika bude želela još, biće ih, naravno. Pripreme su polako ali sigurno već počele, a ono što obećavam publici to je sigurno vrhunsko muzičko veče - kaže Snežana za "Večernje novosti" i dodaje:

- Mlada publika to zove MTS dvorana, a ja je pamtim kao dvoranu Doma sindikata, gde sam prvi put zapevala sa 11 godina, na događaju "Festival festivala", koji za mene ima izuzetno značenje, znam da sam kao devojčiča menjala Lepu Lukić. Radmila Trifunović, legendarni muzički urednik i izuzetan poznavalac narodne muzike, prišla je kompozitoru Petru Tanasijeviću, čiju pesmu je trebalo da peva Lepa i rekla mu je da će mu dovesti Lepinu naslednicu iz Kraljeva. To sam bila ja, sećam se da sam došla sa roditeljima i pevala sam pesmu "Poljubi me, dragi”. Kao i svako dete, nisam imala tremu. Foto: Novosti

Na pitanje kakvi će biti koncerti, muzička diva je istakla sledeće:

- Biće lepo, ono što mogu da kažem, biće malo drugačije od onoga što je bilo u Sava centru 2019. godine, ali i znam da će se to publici dopasti i da će uživati u muzici, te krećemo sa pripremama. Foto: Novosti

Ovih dana na internetu se pojavila reklama za čaj za mršavljenje, koja navodi da je upravo Snežana uspela uz pomoć njega da se reši viška kilograma. Međutim, kako se radi o prevari, u razgovoru za "Novosti" je objasnila da pomenutog doktora i ne poznaje, te da uz pomoć ovog napitka nije skinula 18 kilograma.

- Našla sam klip gde se izvesni doktor, koji se navodno u razgovoru sa mnom oglašava povodom čaja, za koji sam ja garantovala i rekla da sam oslabila pijući taj čaj. Gospodin je čovek kojeg ja ne poznajem - objasnila je i dodala: Foto: Novosti

- Ružno je da je bilo ko spojio i napravio montažu gde se nalazi ruka i ja i navodno reklamiram čaj. Niti sam ga pila, niti sam smršala 18 kilograma, niti sam bilo kakvu izjavu za to dala, zato molim ljude da ne nasedaju na ovakve stvari. Kako god, prijavili smo nadležnim organima SUP Beograd - završila je Snežana.

