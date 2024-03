NIKADA VIĐENA FOTOGRAFIJA: Pogledajte kako je Vojin Ćetković izgledao kao vojnik (FOTO)

VOJIN ĆETKOVIĆ važi za jednog od najpopularnijih naših glumca naših prostora, a o njegovom privatnom životu ne zna se puno.

Foto: V. Danilov

Vojin nije sklon skandalima, a sa koleginicom Slobodom Mićalović uživa u skladnom braku.

Foto: A.Stanković

On je popularnost stekao u seriji "Porodično blago", a odmah nakon što se proslavio morao je da ide na služenje vojnog roka što mu je teško palo.

- U vojsku su me ispratili Nebojša Glogovac i Dragan Nikolić, koji mi je dao 100 maraka da popijem nešto. Seo sam na avion i stigao u kasarnu u deset uveče. Stavili su me da spavam pored toaleta, nisam znao šta me je snašlo. Oko mene su bili klinci od 17-18 godina, svi su bili deset godina mlađi od mene. Moj pretpostavljeni je bio moje godište - priseća se popularni glumac, prenela je "srbija24".

Iako se nerado seća ovih dana, glumac je na svom Instagram profilu podelio fotografiju iz ovog perioda.

Možemo videti da je on tada skroz drugačije izgledao, imao je kratku kosu i nije imao bradu.

(BLIC)

BONUS VIDEO:

NI NA VRHUNCU NISAM ZABORAVIO ODAKLE SAM POČEO | "Novosti" intervju | Miroslav Ilić