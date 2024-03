NAS DVOJE PODNOSIMO SVE: Tijana Dapčević je ljubav svog života pronašla na utakmici, a zajedno su pobedili mnogo izazova

TIJANA DAPČEVIĆ više od dve decenije uživa u skladnom braku, uprkos brojnim izazovima sa kojima su ona i njen suprug Milan, morali da se suoče.

Foto: Novosti

Priča ovog ljubavnog para otpočela je na jednoj utakmici u Somboru davnih dana. Oni su nakon nekoliko dana veze odlučili da krenu da žive pod istim krovom, a nekoliko godina kasnije, krunisali su svoju ljubav brakom.

Tijana je više puta imala bračne krize, zbog kojh je njihova ljubav bila na testu, a kako se tada pisalo, njen suprug Milan je bio "uhvaćen u akciji sa jednom konobaricom". Međutim, Tijana je tada odlučila da mu oprosti.

Foto: Jutjub printskrin/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Nakon par godina odjeknula vest da je njihov brak ponovo na udaru, zbog čega je pevačica spakovala stvari i otišla iz kuće.

Posle samo nekoliko dana, priča je ipak dobila srećan kraj, jer je odlučila da svoj brak sačuva i da mu novu šansu.

Foto Igor Lazić Nigor

Tijana je na svom Fejsbuk nalogu jednom prilikom govorila o svom odnosu sa Milanom, a tom prilikom im je bila i godišnjica braka:

– Moja majka (mnogo pre nego što je to postala) je čitala pripovetku Đure Jakšića o Tijani koja je bila zaljubljena u Milana. Zbog te, Đurine Tijane, kasnije je odlučila da i ja treba da se zovem tako… Dve škole, jednu akademiju i nekoliko “ljubavi” kasnije, upoznala sam Milana na mestu na kom nisam ni znala da umem da budem (košarkaška utakmica), jer sport ne podnosim. Od tada, nas dvoje podnosimo sve. I od tada mi sve misli počinju množinom… Srećna nam 18. godišnjica, ljubavi – napisala je Tijana tada na društvenim mrežama.

Podsetimo, poslednjih nekoliko godina, Milan je uplovio u novi biznis koji nema veze sa muzikom - poljoprivredu, u kome uživa.

- On se bavi poljoprivredom u poslednjih nekoliko godina,pa mi u šali kaže: “Jupi, konačno ne moram nigde da idem sa tobom i da se slikam. Jao, ne pitaj me ništa, samo dajem i dajem, razumeš me. Ali hvala Bogu, ove godine se očekuje prvi pravi rod - rekla je jednom prilikom Tijana.

(ALO)

BONUS VIDEO:

ZNANjE I OBRAZOVANjE VAM NIKO NE MOŽE ODUZETI | "Novosti" intervju | Neda Ukraden