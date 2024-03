ISAK ŠABANOVIĆ ŽRTVA PREVARE: Hitno reagovao na društvenim mrežama, evo o čemu je reč

Naime, na Instagramu se pojavio profil koji se lažno predstavlja i u Isakovo ime komunicira sa fanovima.

Foto: Printskrin Instagram/isakciksy

- Hvala vam što ste lajkovali moju stranicu, podrška kojom ste me obasuli, nadam se da nikada nećete prestati da slušate moju muziku. Poslao sam vam zahtev sa svrhom, bio sam prezauzet emisijama i mnogim drugim. Hvala svima na ljubavi i podršci, cenim. Tražim nekoga kome definitivno mogu da verujem jer ima nekoliko stvari koje treba da uradim i o kojima treba da se pobrinem, a da moja uprava ne zna to. Tako da mi treba neko od mojih vernih obožavalaca da to uradi umesto mene – glasio je tekst poruke sa lažnog profila.