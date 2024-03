PEĐA MEDENICA ODBIO CAKANU, ONA OTKRILA SVE: Ostala sam šokirana, bila je pozamašna cifra novca

DRAGICA RADOSAVLjIVIĆ CAKANA nedavno se u jednom gostovanju prisetila anegdote sa kolegom Peđom Medenicom.

Naime, oni su zajedno gostovali u emisiji „Zvezde Granda Specijal“, a pevačica je priznala da je Peđa pre nekoliko godina odbio njenu ponudu.

–Ćerke od moje drugarice obožavaju kako Peđa peva i pitale su ga da li ga poznajem. Ja ne znam da li se on seća tog mog poziva, devojčice su htele da im za taj rođendan baš peva on. Ja nađem negde telefon, okrenem ga i pomislila sam on je moj zemljak, hoće sto posto da prihvati kad ga ja zamolim. To je bila pozamašna cifra da otpeva pet pesama. Kaže on meni da ne peva to, ja sam bila šokirana, nisu to male pare, ljudi su imućni i želeli su svojoj deci da ispune želju. Zahvalio mi se od srca i rekao da ne radi privatna veselja – rekla je Cakana.

Peđa sa druge strane kaže da nije odbio samo ovaj poziv, nego već godina ne prihvata privatna veselja i takve vrste nastupa.

-Ja ne radim privartne zabave, pre 24 godine sam počeo da pevam i trinaest godina sam radio samo privatna veselja, svadbe. To je pravi izraz, smučilo mi se. Kad sam počeo da radim klubove, odmorio sam se. Tada sam prestao da radim zabave, ali kod svih, sigurno bih prihvatio Cakanin poziv da sam radio bilo gde, ali da neko čuje da da sam radio negde, a kod njega nisam, to nikada nisam sebi dozvolio – kazao je Peđa.

