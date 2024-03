NISAM TO OČEKIVAO O NJEGA: Nakon 12 godina ćutanja, mladi pevač konačno progovorio o Ćemi

AMEL ĆEMAN ĆEMO pre dvanaest godina snimio je duetsku pesmu sa pevačem Dejanom Živićem, koji je publici u tom trenutku bio poznatiji u dijaspori.

Foto: Privatna arhiva

Numera „Srce balkansko“ je ubrzo postala veliki hit i jedna od najtraženijih pesama u dijaspori, međutim malo ko zna šta se krije iza ovog dueta

Dejan je sada rešio da progovori o odnosu sa kolegom i istakao da ga ćemo nije ispoštovao kako dolikuje budući da se nije pojavljivao u emisijama gde je trebalo zajedno da promovišu pesmu.

-Ćemo je tada bio jako popularan i bio sam srećan što snimam duet sa njim. Odmah je pristao, ja sam sve finansirao i pesmu i spot, njegovo je bilo samo da otpeva i da bude na snimanju spota. Po završetku posla, Ćemo mi je rekao da ne želi da učestvuje u promociji pesme. Ma mene su svi zvali, ali Ćemo nije želeo da ide po emisijama sa mnom i znate kako to odmah bude nezgodno kad je duet u pitanju. Zaista nije bilo u redu sa njegove strane, nije me ispoštovao uopšte, nisam to očekivao- otkrio je Dejan Foto: ATA images

Međutim, tu se njihova priča ne završava. Dejan je odlučio da istu numeru snimi sa kolegom Ivanom Gavrilovićem, a potom i sa veoma popularnim tiktokerom i uličnim pevačem Sašom Nikolićem.

-Bilo mi je žao što je sve tako ispalo sa Ćemom i na jednom snimanju pustim pesmu Ivanu Gavriloviću, on se oduševio i odmah je pristao. Tada Ivan nije ništa objavljivao. Otišao sam u Nemačku, Ivan je sve završio, tad nismo snimali spot, samo smo objavili na Jutjubu. I posle nekog perioda, Ivan je sklonio sa svog kanala, ali ga nisam ni pitao zbog čega i šta se desilo. Kasnije sam odlučio da snimim istu numeru sa, sada jako poznatim, Sašom Nikolićem. I tu sam opet uložio, ali on nije smeo da objavi zbog njegovog nekog dogovora. Šta da vam kažem, pesma je maler- rekao je Živić kroz osmeh.

