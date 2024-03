PRINC HARI I MEGAN MARKL PREKINULI ĆUTANJE: Skandal sa obrađenom slikom Kejt Midlton za Dan majki izazvao brojne komentare

PRINC Hari i Megan Markl prekinuli su ćutanje u vezi sa obradom fotografija princeze od Velsa negirajući da su izvori u njihovom kampu davali komentare o tome kako bi vojvotkinja od Saseksa postupila u sličnoj situaciji.

Usred sve većih spekulacija oko slike Kejt i njene dece povodom Dana majki, koju je Kensingtonska palata u nedelju pustila u svet, portparol Arčvel fondacije vojvode i vojvotkinje od Saseksa je demantovao da je bilo koji zvanični predstavnik para napravio komentare o kontroverzi u listu Page Six. Govoreći za Njuzvik, portparol se osvrnuo na citate koje je objavio list, u kojima se navodi da izvor „blizak princu Vilijamu, Hariju i njegovoj supruzi“ nije došao „od nas“. Dotični izvor je izjavio za Page Six da greška u obradi „nije greška koju bi Megan ikada napravila“, napominjući da „ona ima oštro oko i ogromnu pažnju na detalje“.

Međutim, Arčevelov zvanični portparol sada je insistirao u izjavi za Njuzvik da te informacije „nisu potekle od nas“, rekavši jednostavno: „Što se tiče Page Six, to nije došlo od nas“. Ova izjava je prvi put da su se Hari (39) i njegova supruga zvanično pozabavili kontroverzom oko obrade fotografija u bilo kom zvaničnom svojstvu. Pored tvrdnji da Megan „nikada ne pravi [istu] grešku“, Page Six je takođe objavio citate insajdera koji je izjavio da bi Saseksi „bili uništeni“ da su objavili slično obrađenu sliku.

-Da su Hari i Megan ikada naišli na isti problem, bili bi uništeni, navodi izvor. - Ista pravila ne važe za oba para. „Ovo nije greška koju bi Megan ikada napravila... ona ima oštro oko i izoštrenu pažnju za detalje.“ Međutim, izdanje nije navelo da su citati došli iz Arčevela - a Njuzvik je primetio da je komentare mogao dati poznanik Saseksa koji nije zvanično povezan sa Fondacijom. Odgovor Megan i Harija na te tvrdnje usledio je nakon eksplozije teorija zavere, nakon što je šest vodećih svetskih foto agencija, uključujući Novinsku asocijaciju, senzacionalno povuklo fotografiju iz svojih arhiva i medija zbog zabrinutosti da je „izvor manipulisao slikom“.

Princeza Kejt je javno preuzela krivicu za porodičnu fotografiju koju je objavila Kensingtonska palata, pošto se izvinila zbog „zabune“ u izjavi objavljenoj na zvaničnom Instagram nalogu Velsa. -Kao i mnogi fotografi amateri, povremeno eksperimentišem sa montažom. Želela sam da izrazim svoje izvinjenje zbog konfuzije koju je izazvala porodična fotografija koju smo juče podelili, napisala je ona. -Nadam se da su svi koji slave imali veoma srećan Majčin dan, zaključila je Kejt, pre nego što je potpisala izjavu „C“ za Ketrin.

Fotografija majke troje dece koja blista sa princom Džordžom, princezom Šarlotom i princom Luisom bila je prva zvanična objavljena fotografija princeze otkako je 16. januara podvrgnuta "planiranoj operaciji stomaka". Uprkos pozivima da se original objavi, Kensingtonska palata je saopštila da neće ponovo izdati neuređenu fotografiju Kejt i njene dece. U svetlu javnih spekulacija oko slike, kraljevski insajderi su tvrdili da je princeza od Velsa željna da nastavi dalje od - i da se izbori sa posledicama. Kejt je viđena prvi put otkako je slika objavljena u ponedeljak, kada je uslikana kako napušta zamak Vindzor sa svojim suprugom, princom Vilijamom. Podrazumeva se da je princeza od Velsa putovala na "privatni sastanak" - dok je princ Vilijam trebalo da otputuje u London na dva javna angažmana. Očekivalo se da će majka troje dece biti viđena u javnosti tek posle Uskrsa posle abdominalne operacije i dve nedelje u privatnoj bolnici u Londonu u januaru. Njeno iznenađujuće pojavljivanje došlo je kada su se onlajn teorije zavere uskovitlale oko princeze i njenog zdravlja. Kensingtonska palata je bila pod ogromnim pritiskom da objavi neobrađenu sliku – za koju su stručnjaci rekli da je promenjena korišćenjem fotošopa i srodnih AI alata. Glavne svetske foto agencije su kasnije 'ubile' sliku nakon što su primetile znakove digitalnog uređivanja, uključujući nedostatak dela rukava princeze Šarlote i neusklađenu ivicu njenog zgloba i suknje, kao i položaj Kejtinog rajsferšlusa.

