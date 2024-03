VANESA ŠOKČIĆ ZAVRŠILA TEŽAK FAKULTET: Pevala po romskim svadbama, a ovaj detalj o njoj malo ko zna

VANESA ŠOKČIĆ bavi se pevanjem od 19 godine, a malo ko zna da se ona za to i školovala.

Naime, Vanesa je završila Fakultet muzičke umetnosti kada joj je bend predložio da počne da nastupa.

Kako priznaje, iako nije želela da peva folk muziku, novac joj se osladio, te je nastavila sa nastupima.

- Za mene su narodnjici bili “ne nikako“. Rekli su mi da probam i da naučim samo tri pesme, i tako sam ja počela. Osladilo mi se pa je došla prva plata od mog šefa, tj tate i kad sam dobila prvu platu nisam imala vremena za Akademiju jer sam morala da skidam nove pesme za nastupe- rekla je pevačica jednom prilikom.

Podsetimo, Vanesa je jednom prilikom otkrila šta je doživela kada je pevala na jednoj romskoj svadbi.

"To mi je bila prva romska svadba koju sam pevala, tu je bio pokojni Šaban, Mića Nikolić je svirao i za mene je to bio doživljaj. Ja prvi put u životu krećem da pevam romsku svadbu, to je za mene bio šok, šta sam tamo videla... To nikada u životu nisam videla, takve običaje i kako oni to organizuju" - rekla je ona tada.

