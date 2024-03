ROK grupa "Aerodrom", predvođena Juricom Pađenom, nastupiće prvi put u karijeri u beogradskoj "MTS dvorani" 10. aprila, a bend je u susret koncertu na svom jutjub--kanalu objavio pesmu "Šapni mi", sa predstojećeg albuma.

- Volim Beograd jer uvek podržava trud i nečije nastojanje da iskaže svoju umetnost - rekao je Pađen na jučerašnjoj konferenciji za novinare u jednom prestoničkom klubu.

- Moj prvi kontakt sa Beogradom bio je 1975. kada sam sa "Parnim valjkom" snimao album za PGP RTB, pod nazivom "Dođite na šou". Ja sam, kada smo osnovali "Valjak", imao 20 godina. Od tada do danas sam prošao mnogo bendova, od 202 i "Azre" do "4 asa". Ima izreka koja kaže što gledaš, to postaješ. Svirao sam sa najboljim rok bendovima i, možda, jednog dana postanem stvarno dobar rokenrol izvođač.

Kao specijalni gosti na beogradskom koncertu nastupiće Vlado Kalember, Neno Belan, Davor Gobac, Srđan Gojković Gile i Saša Antić. Pađen reče da je to prvih pet ljudi na koje je pomislio u trenutku, odmah ih nazvao i svi su prihvatili da gostuju.

