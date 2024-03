NEKA SVAKI DAN BUDE "8. MART": Leksington bend priredio spektakl za Dan žena (VIDEO/FOTO)

NAJPOPULARNIJA regionalna grupa “Lexington” u rekordnom roku rasprodala je karte za koncert, koji je se održava večeras za Dan žena, 8. marta, a drugi koncert koji će biti održan sutra 9. marta u Štark Areni u Beogradu.

Foto Novosti

Arena je krcata, a bend je koncert otvorio pesmo "Duguješ mi sve na svetu".

Nakon toga se pevač obratio publici ispred svog benda i oduševio mnoge svojim govorom:

- Dobro veče Beograde, dobro veče dragi ljudi, veliki pozdrav za sve vas. Hvala vam do neba, što pevate sa nama, hvala vam do neba što smo zajedno otvorili ovu noć. Ovde smo bili pre četiri godine i pevali smo žestoko a sada mi se čini da će večeras biti još jače, a to je zahvaljujući vama i to je znak da imamo najbolju publiku na svetu. Volimo vas! - rekao je Bojan dodao:

- Ako vam danas delujemo čudno, potrudili smo se i neki ljudi su se potrudili zbog vas. Večeras slavimo Dan žena. Drage dame srećan vam 8.mart, da vam svaki dan bude kao 8.mart da budete voljene svakog dana. Nismo vam kupili cveće ali smo vam otpevali sto i jednu ružu u buketu, sledeća pesma je Lavovi, moramo biti lavovi do kraja žovota, želimo vam lep provod, voli vas Leksington.

Drugi koncert ove grupe zakazan je za sutra 09. marta u Štark Areni, za sve one koji nisu prisustvovali večeras.

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu