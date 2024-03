OVAJ ORAO NIJE SIMBOL: Olivera Kovačević, urednik i supervizor "Pesme Evrovizije", o buri koju je izazvala pobeda Teje Dore

NE smiruju se strasti u Srbiji zbog naše ovogodišnje predstavnice na "Evrosongu" u Malmeu Teje Dore i pesme "Ramonda".

Olivera Kovačević, Foto ATA Images

Javnost se podelila, jer jedan deo smatra da je Breskvicu, koja je pevala "Gnezdo orlovo" i bila favorit publike, oštetio stručni žiri. Zašto je izbor pobedničke pesme izazvao toliku pažnju i polemike u javnosti i na društvenim mrežama, koje ne samo da se ne stišavaju, već se iz dana u dan potpiruju, pokušala je juče, u čak dve televizijske emisije, da objasni urednik i supervizor festivala "Pesma za Evroviziju" Olivera Kovačević. Ona se zahvalila članovima žirija zbog toga što su uradili veliki i važan posao i dodala da se oni sada, potpuno nenormalno, nalaze pod pritiskom, kao i da Marija Šerifović i Sajsi Em-Si dobijaju pretnje smrću zbog toga ko je kome dao koliko poena.

Zbog toga će Sajsi Em-Si potražiti pravnu zaštitu.

- Kompoziciju Breskvice "Gnezdo orlovo" su iskoristile neke medijske barabe pre svega, a onda i neke grupe ljudi koji se kriju iznad nekih nacionalnih odrednica - izjavila je Kovačevićeva.

- To nisu ljudi koji predstavljaju bilo šta nacionalno. Baraba nema nacionalnost. Ako ste vi u stanju da šaljete preteće poruke Mariji Šerifović, grozne i odvratne, da nazivate voditelje ustašijom i satanistima, kakvi ste to ljudi? Je l' vam Marija Šerifović nije autoritet? Pa ko je? Pa, je l' ona pobedila i dovela "Pesmu Evrovizije" u Beograd?

Sajsi Em-Si, Foto ATA Images

Neki su pozivali na ponovno glasanje, što je Kovačevićeva odbila sa rezignacijom:

- Breskvica je dobila više glasova publike nego drugoplasirana i pripalo joj je 12 poena.

Mi možemo da menjamo način glasanja, ali kada se raspiše konkurs, tada se napišu i pravila. Dok utakmica traje pravila se ne menjaju.

Supervizor PZE smatra da je Breskvica zloupotrebljena od raznih marginalnih grupa koje su našle na tome da nešto isteruju - a to je Kosovo i Metohija. Ističe i da u statutu PZE piše da je to apolitična manifestacija.

- Ja tog orla o kom peva Breskvica nisam shvatila u srpskom smislu - kazala je Kovačevićeva.

- To je potpuno normalna, legitimna pesma i doživljavam je kao priču o životu svakog čoveka u kom naiđu crni dani i crne ptice. Ja u tom orlu nisam videla nekog orla koji nad Kosovom leti. Uostalom, naš orao ima dve glave. Čak i u ilustraciji koju su napravili na sceni, orao ima samo jednu glavu. Ja sad ne znam čiji je to orao, možda je američki orao, američki simbol, ili, možda nemački. Tako da ne znam zbog čega su oni u tom orlu pronašli neku srpsku ideju ili odbranu Kosova, a ne recimo Ameriku ili nešto drugo što ima orla kao nacionalni simbol.

Teja Dora i Breskvica, Foto ATA Images

Pitala je Olivera i ima li išta srpskije od ramonde, cveta pobede u Prvom svetskom ratu i podseća da, kada se Konstrakta prvi put pojavila na PZE, njena pesma isto nije bila dovoljno srpska.

- Grupe koje osporavaju pobedničku pesmu su male grupe koje su dobile veću pažnju nego što zaslužuju - tvrdi Kovačevićeva.

- A to da svako kaže da danas ima stav, to je jedna društveno opasna situacija u koju smo mi došli. Da svako ima pravo da o svemu misli, da. Ali kada javno iznesete to negde, to je otišlo.

Reperka i tekstopisac Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi Em-Si, koja je kao članica žirija ovih dana izložena napadima i pretnjama jer je Breskvici dala nula poena, a Teji Dori maksimalnih 12, kazala je da nije očekivala ovu vrstu emotivnog prenaboja i pažnje, gde se u prvi plan stavlja ona, umesto takmičarskih pesama.

- Mogla sam 12 poena da dodelim još nekim pesmama koje su mi se dopale, ali pravila su takva da pobednik može biti jedan - rekla je Sajsi Em-Si.

- Ja sam radila na sebi da objektivno ocenjujem muzičko delo. Ne može i ne sme biti kriterijum šta se meni lično sviđa ili ne sviđa. Narativ po kome sam ja bila članica žirija jer je trebalo da glasam protiv Breskvice, apsolutno je smešan. Cenim Breskvicu, ali za ovu konkretnu pesmu, moje glasanje je bilo ovakvo. Tamo nisam došla da ocenjujem nečiju karijeru, već šta treba da ode na "Evroviziju". Kriterijumi su mi bili kreativnost i inovacija. Nula bodova su od mene dobili i neki drugi izvođači.

Foto Shutterstock

Ramonda u "Jevremovcu"

BOTANIČKA bašta "Jevremovac" saopštila je da se od juče, posle silnih poziva i navale građana koji žele da vide ramondu i čuju nešto više o tom cvetu, u dnu desnog krila staklenika nalazi postavka vernih keramičkih modela srpske i Natalijine ramonde, autorski rad vajara Borisa Bogdanovića, kao i herbarijumski primerci ovih biljaka.

Podsećaju da srpska ramonda raste u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Grčkoj, dok Natalijina ramonda raste u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Grčkoj.

* * * * * * * * * * * *

UDRUŽENjE "OGAE SRBIJA" IZGLASALO, PO EVROVIZIJSKOM PRINCIPU, "NOVO, BOLjE" ZA NAJBOLjU KOMPOZICIJU NA FESTIVALU

"Druga šansa" za Konstraktu

UMETNICA Ana Đurić Konstrakta osvojila je sa "Novo, bolje" nagradu "OGAE Srbija" za najbolju kompoziciju na festivalu "Pesma za Evroviziju", prema oceni članova udruženja.

"OGAE Srbija" je nevladina i neprofitna organizacija, koja okuplja fanove "Pesme Evroviziji", bavi se promocijom srpskog predstavnika na "Evrosongu" i srpske muzike i kulture u Evropi i svetu. U konkurenciji za nagradu je bilo svih 28 kompozicija, a žiri, koji je glasao po evrovizijskom principu je laskavo priznanje dodelio Konstrakti. Ona je osvojila 245 poena, 214 bodova i drugo mesto pripalo je pobednici takmičenja Teji Dori i "Ramondi", dok se na treće mesto sa 183 poena plasirala Zorja sa pesmom "Lik u ogledalu".

Foto Instagram/ogaeserbia

Džordži i "Luna park" su sa 136 bodova četvrti, Hristina i "Bedem" su dobili 97 poena i na petom su mestu, šesta je Zejna sa pesmom "Najbolja" i 88 poena, dok je favorit publike Breskvica sa numerom "Gnezdo orlovo" na sedmoj poziciji, sa 82 poena.

Konstrakti je nagradu uručio predsednik "OGAE Srbije" Nenad Pribak. To znači da će "Novo, bolje" predstavljati naše udruženje na takmičenju OGAE Second Chance, odnosno "Druga šansa". To je nadmetanje za zemlje koje su održale nacionalni izbor za predstavnika na "Evrosongu", a na kome članovi biraju kompoziciju sa tog izbora koja će ih predstavljati.