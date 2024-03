TEJA IDE U MALME: Srbija izabrala predstavnika za Pesmu Evrovizije 2024 (VIDEO)

POBEDNIK finalne večeri „Pesme za Evroviziju“ i putnik na finalno evropsko takmičenje u Švedskoj je Teja Dora

Foto Novosti

Publika i žiri su Teji Dori u konkurenciji 16 takmičara zbirno dali najviše glasova.

Ona je dobila 22 glasa ukupno, 10 od žirija i 12 od publike.

U finalu su nastupali: 1. Iva Lorens – Dom; 2. Džordži – Luna park; 3. Breskvica – Gnezdo orlovo; 4. Teya Dora – Ramonda; 5. Hristina – Bedem; 6. Marko Mandić – Dno; 7. M.ira – Percepcija; 8. Nemanja Radošević – Jutra bez tebe; 9. Milan Bujaković – Moje, tvoje; 10. „Keni nije mrtav“ – Dijamanti; 11. Zorja – Lik u ogledalu; 12. Zejna – Najbolja; 13. Konstrakta – Novo, bolje; 14. Bojana & David – NO, NO, NO; 15. Lena Kovačević – Zovi me Lena; 16. Dušan Kurtić – Za tebe živim.

I večeras se glasalo se po evrovizijskom principu. Kada su posle nastupa svih takmičara stigli SMS glasovi publike i gledalaca, sabrani su, i redosled je određen sabiranjem glasova žirija i publike u odnosu 50 prema 50.

Žiri su činili član grupe Zana Zoran Živanović, reperka Ivana Rašić Sajsi Em Si, trubač Dejan Petrović, muzičar Aleksandar Sedlar i evrovizijska pobednica Marija Šerifović.

Ovako je proteklo glasanje:

Glasovi publike

M.IRA – Percepcija: 1 poen

Keni nije mrtav – Dijamanti: 2 poena

Dušan Kurtić – Za tebe živim: 3 poena

Zejna – Najbolja: 4 poena

Džordži – Luna park: 5 poena

Bojana i David – No, No, No: 6 poena

Zorja – Lik u ogledalu: 7 poena

Konstrakta – Novo, bolje: 8 poena

Teja Dora – Ramonda: 10 poena

Breskvica – Gnezdo orlovo: 12 poena

Glasovi žirija

Zoran Živanović Žika – Zejna 8, Lena 10, Dušan Kurtić 12

Sajsi Em-Si – Zejna 8, Zorja 10, Teja Dora 12

Dejan Petrović – Teja Dora 10, Breskvica 12

Aleksandar Sedlar – Konstrakta 8, Zorja 10, Hristina 12

Marija Šerifović – Zejna 8, Zorja 10, Teja Dora 12