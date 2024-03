NIJE MI BAŠ BILO PRIJATNO: Husa Alijević otkrio ko mu je najviše pomogao da briljantno odigra DŽeja

HUSEIN ALIJEVIĆ HUSA koji tumači naslovnu ulogu u filmu „Nedelja“ dobio je za svoju glumu dosta pozitivnih komentara.

Husa je u jednoj emisiji govorio o iskustvu sa snimanja i otkrio ko ga je najviše pripremao u tome da ostvari briljantnu ulogu Džeja Ramadanovskog na velikom platnu.

– Glumac Ivan Jevtović mi je dosta pomogao. Usmeravao me je na neke stvari koje se tiču seta. Govorio mi je kako moram da budem strpljiv. On me je naučio da biti glumac znači biti čovek koji čeka. To sam iskusio na snimanju i mogu da kažem da mi nije baš bilo prijatno – otkrio je Husa.

Kao osoba koja dolazi iz muzičko-estradne branše Husa je imao poteškoća da se navikne na dugo vreme koje je potrebno da bi se napokon stalo pred kameru:

-Ceo život sam u muzici i na estradi. Tu ne čekaš toliko. Ovde dođeš na set, pa šminka, pa kostim i onda pet sati prođe da bi ušao u kadar i nije ti više do života. Ipak, brzo sam se adaptorao na sve lepe i teške stvari – priznao je Husa.

