NOVA LJUBAV: Aleksandra Mladenović našla novog dečka

ALEKSANDRA MLADENOVIĆ ponovo je srećna u ljubavi.

Foto: Novosti

U vezi je s biznismenom Darkom Dobričaninom, saznaje Kurir.

Prema rečima sagovornika, njih dvoje su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i među njima je odmah proradila hemija. Tek su na početku zabavljanja i ne razdvajaju se.

Foto: ATA images

- Darko nije poznat javnosti, ali je naslednik ugledne porodice. Samo mali broj ljudi zna da je Aleksandra zaljubljena, a među njima je njena kuma Vanja Mijatović. - Pevačica pokušava ovu vezu da sakrije od očiju javnosti. Međutim, pre neko veče je na Instagram stori stavila fotografiju Darkovog psa. On je bio kod nje u stanu, a viđeni su zajedno i na jednoj pumpi. Jasno je kao dan da su zajedno. Pevačica sija, nasmejana je, a i Darko je obasipa pažnjom. On nije deo javnog sveta, iako mu je porodica ugledna i uspešna. Vredan je dečko, obrazovan, voli da putuje po svetu, da izlazi. Interesantno je i to da Aleksandrine pesme obožava - priča izvor blizak paru.

Foto: Printskrin Instagram/darkodobricanin

I na društvenim mrežama Aleksandrinog dečka se mogu videti njegova interesovanja. Jasno je da je ljubitelj dobrih automobila, sporta i voli da uživa. Njih dvoje su se pre neki dan tek zapratili i na društvenim mrežama. Pozvali smo pevačicu. Ona je bila iznenađena kada smo joj saopštili da znamo ko je njen novi dečko i kroz osmeh poručila: - O privatnom životu više ne želim da govorim u javnosti. Tako da nemam komentar na vaše pitanje - bilo je sve što je želela da kaže na ovu temu. Nedavno je u razgovoru za medije opisala svoj emotivni život, neposredno pre nego što je upoznala sadašnjeg izabranika:

Foto: Novosti

- Kad mi bog pošalje pravog muškarca, onda ću da se skrasim i smirim, do tada vredno radim na novim pesmama i novom albumu. To će se znati, ja sam kao i svaka ženska osoba. I sami znate da, kada nađete dečka i kažete "ovo je pravi, udajem se 100 posto", na kraju ostane samo konj - rekla je ona u svom stilu.

(KURIR)

BONUS VIDEO:

ZNANjE I OBRAZOVANjE VAM NIKO NE MOŽE ODUZETI | "Novosti" intervju | Neda Ukraden