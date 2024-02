SANDRA AFRIKA O POČETKU KARIJERE: Nisam osećala da su pored mene, podrške nije bilo

SANDRA AFRIKA napravila je veliki uspeh u karijeri, ali njen muzički put nije bio lak od samo početka kada je prvi put stala na scenu.

Ona je jednom prilikom otvoreno govorila o porodici, a otkrila je kako je njena majka regovala kada je saznala da će njena ćerka postati pevačica.

-Kada sam rekla mami da ću biti pevačica ona se uhvatila za glavu, nije me sputavala u smislu da ne može ili da me brani, da me tera da radim nešto drugo, a da ja to ne želim. Pustila me je, nisam imala podršku u smislu da je tu, ali nisam osećala da nisu pored mene -rekla je ona.

Veliku podršku Sandra je u tom momentu imala od tadašnjeg dečka i menadžera Mikiše koji je i danas uz nju.

-Imala sam tada Mikišu menadžera koji mi je bukvalno bio i mama i tata i sve. Tada je on dao sve za mene i za naš posao i nekako onda nisam osećala da moji nisu prisutni, ne zameram im to. Oni ni danas ne vole javnu scenu, nikada se nisu snimali ni pričali za televiziju. Jednostavno ne vole i ja to poštujem, lepo je da čuvaju neku intimu njihovu – zaključila je Sandra.

