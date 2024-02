KRAJ BENDA POSLE 11 GODINA: Emir Lapsus nastavlja solo karijeru (FOTO)

POSLE više od decenije uspeha, brojnih hitova i turneja u regionu, popularni "Lapsus bend" više ne postoji.

Foto: Privatna arhiva

Barem ne u onom sastavu u kome je dosad bio poznat. Frontmen benda, miljenik devojaka Emir Lapsus odlučio je da nastavi solo karijeru, dok će bend nastaviti rad pod izmenjenim imenom sa drugim pevačem. View this post on Instagram A post shared by Emir Lapsus (@emirlapsus)

- Jedanaest godina postojanja Lapsus Band-a, u našem vlasništvu je mnogo hitovi koji se još uvek pevaju... Vreme je da osvežimo ekipu, uskoro vam predstavljamo nove članove, kao i novi projekat pod nazivom "Lapsus Band 2". Uskoro vas očekuju novi projekti i mnoga iznenađenja. Vaš Lapsus Band – napisano je na zvaničnoj stranici benda.

Šta o svemu ima da kaže najpopularniji član, nije poznato, jer se Emir po ovom pitanju nije oglašavao tokom dana.

BONUS VIDEO:

ZNANjE I OBRAZOVANjE VAM NIKO NE MOŽE ODUZETI | "Novosti" intervju | Neda Ukraden