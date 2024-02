MISLILA SAM DA ĆU DA UMREM: Slavica Ćukteraš se suočila sa anksioznim napadima

SLAVICA ĆUKTERAŠ otvoreno je govorila sa kakvim se sve problemima suočavala.

Foto: Novosti

Iskreno je pričala o tome da je imala psihičkih problema zbog kojih je morala da potraži pomoć, kao i problema sa trudnoćom za koju su joj rekli na početku da zapravo samo telo sve simulira, da bi na kraju rodila ćerku Viktoriju, a priča i o razvodu braka koji je trajao šest godina.

Foto: Novosti

O svom detinjstvu i porodici iz koje je potekla, a onda se osvrnula i na 2004. godinu kada je osvojila šesto mesto u "Zvezdama Granda" i postala poznata i popularna.

Foto: V. Danilov/ Instagram printskrin/cukterasslavica

Osećala sam se fenomenalno tada. Ostvarili su mi se snovi, to je ono što ste želeli kao mali, a onda dolazimo do jednog drugog problema, a to je da to uopšte nije zdravo za psihu. Nisam bila svesna situacije, nisam bila svesna koliko je to popularno, kakvi će biti rezultati na kraju. Ja sam imala želju da uspem, da pevam, da snimam pesme, da imam nastupe i ta želja mi se ostvarila. To je išlo jako brzo, jako brzo sam upala u jednu veliku mašinu koja uopšte nije bila dobra tada za moje godine. Sa mojih 18 godina, ja sam tada bila dete koje sa 18 ništa ne zna iako sam ja mislila da znam sve. Izdržavala sam to junački, a onda sam u dvadesetoj, dvadeset prvoj godini imala veliki psihički krah - otvoreno kaže Slavica.

Foto: Novosti

Anksiozni poremećaj sa panikama je nešto sa čime se Slavica borila ali o čemu je otvoreno govorila. Za taj period kaže da joj je bio veoma težak.

- Pretežak je bio zato što nisam znala šta mi se događa, a sa druge strane sam morala da radim. Šta više u razgovoru posle sa neuropsihijatrom sam saznala da bi bilo dobro da nastavim da radim. To je stvarno jedan period mog života koji me mnogo naučio. Tada sam shvatila da ništa na ovom svetu ne postoji važnije nego naše mentalno zdravlje. Tog momenta da prestanu ti strahovi, te panike. Kada bih vam pričala da dve godine nisam otišla u prodavnicu, nisam znala šta se nalazi na rafovima...

Foto: Novosti

Slavica se plašila da će se napad dogoditi kada ode u prodavnicu te je imala veći stepen sigurnosti kod kuće.

- Sećam se kada me je mama izvodila iz kuće, ja žmurim i pokušavam da ostanem napolju, ali toliko mi se krivi zvuk u ušima u glavi, usta se suše ne pomaže ni voda ni ništa otvaram oči i pitam mamu kakve su mi boje, ona kaže crne, ja sam odjednom postala crna - kaže pevačica.

Milsila je tada da ima neku telesnu bolest, a gde god je odlazila govorili su joj da je zdrava, da je sve u redu.

- Kako u redu, kad meni nije dobro - kaže Slavica šta se tada pitala i nastavlja:

Foto: Novosti

- U Las Vegasu sam prvi put to i dobila. Sedeli smo u kockarnici, sve "Zvezde Granda" i kako su bili oni slot aparati, sve zuji, ja ne znam šta se to desilo, kako je to moglo iz čista mira, srce se steže, ne čujem ništa, trnem... Izletim napolje iz hotela, legnem na beton, dolazi ekipa moja, Tanja, Darko, a ja umirem. Polivaju me vodom, dolazim nekako sebi, ulazim u sobu, sutradan smo imali nastup, to mi je nagori nastup koji sam u životu imala. Ja uopšte nisam bila prisutna tu, ja sam pevala, ali mi je bilo bitno samo da ne umrem.

Kako je profesorka Slavica Đukić Dejanović objasnila, anksiozni poremećaj se karakteriše time da osoba ima strah da će ili umreti ili poludeti, jedno od to dvoje.

- Tada sam imala strah od smrti, a posle da ću poludeti, a onda mi je neuropsihijatar rekla: "Slavice šta misliš ćega se zdrav čovek najviše plaši? Pa, da ne poludi". Posle sam kod nje dolazila sa mnogo pitanja jer ja sam toliko knjiga pročitala u vezi sa svim tim i dan danas čitam, ali imala sam sada smrtni slučaj u porodici i desilo mi se da sam posle koliko godina, posle 15 godina, dva puta u jednom danu doživela pravi anksiozni napad - kaže otvoreno Slavica koja je bez zadrške opisala i kada joj se desilo i kako se tada osećala.

Foto: Novosti

- Strašno je bilo. Prvi put sam bila sama u jednom objektu, drugi put sam bila sa ćerkom. Zamislite kada ste sa detetom.... Ali, ja sam znala o čemu se radi. Nema veze što mi je smetala buka, množili su se glasovi u mojoj glavi, dete me pita za ovo, ja bih samo da se nekako šćućurim, ali znala sam o čemu se radi. Došla sam kući i rekla: "Uf, da li je moguće, ajde sad da vidimo Slavice da li će da se vraća, kako ćemo dalje". Tu sam zaključala svoje misli, nastavila svoj tok života. Da kucnem u drvo nije mi se vraćalo, bez ikakve bojaznosti vozim dete, idem po dete, dolazim za Beograd, vozim auto - kaže Slavica koja se složila sa profesorkom da neizbegavanje situacija kojih se plašimo je zapravo najbitnije u lečenju.

Foto: ATA images

Kao što je svima dobro poznato u jednom trenutku se povukla sa estrade, a to je uradila upravo zbog porodice i deteta.

2013. godine ju je poznanik upoznao sa ocem njene ćerke Vladom Avramovim koji je bio u našoj reprezentaciji. To je bio romantičan period njenog života. Na Maldivima je dobila prsten, venčala se tajno i otpočela život sa njim.

- Mislim da trudnici nije mesto na bini, da putuje kolima, avionom, prosto Vlada i ja smo imali tu mogućnost da ne moram da radim pogotovo dok sam trudna. Onda kada sam se porodila bila sam tu jedno vreme pa smo otišli u Dubai, pa smo se vratili, pa otišli za Mađarsku, dobro onda smo se on i ja razveli. Jesam ja kao nešto snimala ali nisam se uopšte davala toliko u to, snimim nešto i zovu me u emisiju a moj prvi odgovr je ne, nemam vremena, ne mogu... - priča pevačica i dodaje:

Foto ATA images

Nisam imala potrebe htela sam da budem trudna, pogotovo što sam prva četiri meseca povraćala non-stop.

Trudnoća je počela veoma čudno



- To oko saznavanja trudnoće je bilo jako čudno. Ja sam uradila test koji je pokazao pozitivno, pa sam prokrvarila to isto veče. Bila sam u Beogradu tada, snimala emisiju i tu noć sam otišla kod lekara, a doktorka mi je rekla ma ovo ide ciklus normalan, niste vi trudni i ja nastavim tako, krvarenje to. Kaže to će samo da se očisti, ništa - priča pevačica Slavica.

- A onda mi pozli na snimanju, nešto mi nije dobro, nije dobro, anksioznost nije... Odem kod drgugog lekara, kaže uradi beta hcg, ja uradim ono neka brojka nenormalna, tipa 40.000, a sve preko 5... Ona gleda ultrazvuk i kaže pa vi niste trudni, izgleda da vaše telo samo simulira. Tada sam prvi put i čula da postoji to kada telo misli da je trudno. I kaže ona meni: "Trebalo bi da se očistite", a ja ajde samo da što brže to uradimo pošto imam snimanja.

Ipak, Slavica to tada nije uradila već se posavetovala sa još jednim lekarom što se ispostavilo kao dobro.

- I, kaže meni moj bivši muž, zašto bi ti to radila u Beogradu kada imaš svog ginekologa u Šapcu. Ja sam kao ovde, snimam, svaki dan sam tu, ali pozovem svog doktora, kaže, imao sam takve slučajeve, ništa nemoj jesti ceo dan, dođi uveče. I, kaže: "Ajde da ja odradim ultrazvuk, pre nego što...". Anesteziolog došao, Vlada me dovezao, tu je moja mama... On gleda, ja kažem: "Gorane, šta je bilo?", kaže on: "Ovo dete je živo", ja kažem: "Koje dete čoveče, šta pričaš, jel sam trudna ili nisam trudna?", i pusti, a ono srce se čuje. Pet puta sam ga pitala da li sam trudna ili nisam, kaže: "Jesi, čuj srce". Mama je bila tu, vrišti, zove Vladu, Vlada ne sme da uđe. U šoku smo svi, jer sam ja došla da se očistim jer su rekli da nešto nije u redu sa hormonima... Možda bi me i očistili u Beogradu, a ne bi mi ni rekli - kaže pevačica Slavica Ćukteraš koja je rodila ćerku Viktoriju.

Ipak, u braku Slavica kako kaže nije bila srećna.

- Lepo je bilo. Tada sam poslednji put i bila zaljubljena, a čovek kada je zaljubljen sve mu je lepo. Da si na selu, tebi je lepo, ti si srećan, a pogotovo kada imate tako dobre destinacije da uživate, tipa Tokijo, Kaljari, Bergamo, Dubai. Mi smo na svim tim mestima živeli, to je jedna lepa etapa mog života, koja je trajala šest godina i kruna je Viktorija koja sada ima šest i po godina. Ostavili smo to iza nas, izašli smo iz tih partnerskih cipela, ućićemo u neke nove ako bog da, ali tu smo da budemo kao korektni roditelji - kaže otvoreno Slavica.

Tokom emisije povela se priča i o tome koliko je Slavicu bolelo kada je shvatila da te zaljubljenosti više nema.

- Boli jako, samo što je zaljubljenost umrla još u braku. Nije se desio razvod pa kao patimo, patila sam u braku - kaže Slavica na šta se profesorka nadovezala pitanjem da li je to reaktiviralo neke traume:

- Kako da ne, ja svoje psihoterapije ne prekidam.

Ako nema ljubavi između dvoje ljudi pevačica kaže da je bolje razvesti se.

- Bolji je razvod. Lekovito je. Dete oseća emocije, ono dođe nasmejano kod mene, ode kod njega... Što se tiče toga štitimo je i dajemo joj uvek do znanja da su i mama i tata tu. Ona još uvek ne može da shvati sve, skoro mi je rekla: "Volela bih da niste razdvojeni", pa onda pita: "Kako ste se venčali?", pa: "Kako sam ja nastala?", pa pita za venčanicu, pokazujem joj slike... Jeste da je osakaćena jer nikada nije videla mamu i tatu da se grle i ljube ali sa druge strane ima tatu i mamu koje viđa non-stop - ističe Slavica.

