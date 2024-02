NAKON EKSPRESNE ODLUKE SPLITSKOG SUDA: Šta su dalji koraci koje će preduzeti Severina

SPLITSKI sud ekspresno je doneo odluku da su Severina Vučković i Milan Popović dužni da roditeljsko starateljstvo nad maloletnim sinom Aleksandrom obavljaju sporazumno, zajednički i ravnopravno. Time je, opet, sve vraćeno na staro, bez obzira na to što je Vrhovni sud Hrvatske, u međuvremenu, malog Aleksandra Popovića vratio ocu. Time je Županijski sud praktično ponovio pravosnažnu odluku po kojoj će Aleksandar živeti dve sedmice sa majkom, a dve sa ocem, i to na adresama u Zagrebu, kako bi mogao normalno da pohađa školu.

- Ovaj sud smatra da je u najboljem interesu deteta da naizmenično provodi vreme sa ocem i majkom, bez obzira na njegovu izjavu kako bi, ipak, voleo da živi sa majkom. Međutim, sud nije utemeljio odluku prema detetovom iskazu, jer je isti u konfliktu lojalnosti, već je odluka doneta na osnovu rezultata celokupnog postupka - stoji u obrazloženju splitskog suda i tročlanog veća koje je tako presudilo.

Detalji nisu saopšteni, a jedino je rečeno da majka nije zanemarivala dete, kao što je Popović tvrdio. Sud je ocenio da Severina nije bila "nekompetentni roditelj".



Tako se ova pravosudna saga, koja traje godinama, nastavlja, i zasad nije poznato hoće li doći do novih obrta. Reagovala je i pop pevačica Severina, koja je iznenađena brzom reakcijom suda u Splitu.

- Nisam uopšte očekivala da će splitski Županijski sud tako brzo doneti novu odluku jer je do sada u mom slučaju sve bilo sporo, prepuno nepravde i korupcije - rekla je juče Severina. - Taj sud je ponovo doneo presudu kao i 2021, koja je pola-pola. Dobro je da su vratili na to, sve je bolje od dva puta sedmično po četiri sata, ali ja na ovome neću stati. Ići ću do kraja, tražiću samostalno starateljstvo i svakako nastavljam borbu za sve žene, odnosno njihovu decu sa kojima se sistem lopta, žrtve sistema i institucija, moćne i nemoćne žene i ženice. Inače, danas je veliko slavlje u našoj kući, slavimo dva rođendana, 12. mog sina Aleksandra i divan dan mog menadžera Tomice Petrovića. A borba se nastavlja!

Podsetimo, veliku buru u Hrvatskoj, ali i u celom regionu, izazvala je reakcija Vrhovnog suda koji je brigu o detetu poverio isključivo ocu i time ukinuo odluku splitskog suda. Usledile su žestoke reakcije i kritike na odluku sudija najvišeg suda u zemlji, a grupa istaknutih književnika i intelektualaca u Hrvatskoj potpisala je saopštenje u kojem se kritikuje Vrhovni sud. Šta sledi, niko ne zna, ali je činjenica da je sve ovo što se događalo sa Aleksandrom, pre svega, žalosno, što pravosudna tela nakon toliko godina ne mogu da se usaglase i da se, kako je i Severina tvrdila, "igraju sa detetom". Očigledno, ni sada nije kraj i mogući su novi obrti, sve dok Aleksandar ne navrši 18 godina, kada će sam moći da odluči sa kim će da živi.

