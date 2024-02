ŠAKO POLUMENTA OVO NIKADA NEĆE ZABORATI: Plata mi je bila 1.000 maraka, a bakšiš 10.000

ŠAKO POLUMENTA osvrnuo se na svoje početke i istakao da je ponosan na sve što je za 30 godina karijere stvorio.

Foto: Printskrin Instagram/sakopolumenta

Šako se prisetio svog odrastanja uz petoro braće i sestru i otkrio kako mu je jedna noć promenila život.

Pevač je istakao da je odrastao u skromnoj porodici, kao i da se odmah nakon odluženja vojnog roka zaposlio i to u firmi u kojoj je radila i njegova majka.

Foto: ATA images

-Ja sam sa 18 godina otišao u vojsku i čim sam se vratio majka me je zaposlila kao poslovođu. Imao sam 20-tak ljudi u timu, pevali smo zajedno, družili se. Igrali smo karte u radno vreme i šef je tad bio jako nervozan i zatekao nas kako igramo tablić i posle toga me je suspendovao na šest meseci. Nisam znao šta da radim. Rano sam se oženio, imao sam porodicu, dve godine sam radio, a posle toga nisam znao šta da radim. Nemaš od čega da živiš– rekao je Šako za Grand i otkrio ko ga je nagovorio da počne da se bavi muzikom.

Printskrin Jutjub/Sako Polumenta

Brat je video moj talenat, gledao me je i slušao kako sviram gitaru, i tako me je ubedio da odem sa njim u kafanu i pogodio mi svirku. To veče sam okupio momke sa ulice, oformio bend i tu noć mi je palo toliko para da nisam mogao da verujem. Plata mi je tada bila oko hiljadu maraka, a ja sam za noć uzeo desetak hiljada bakšiša. E, to mi je dalo satisfakciju. Ja sam se tad neko vreme mučio da kupim televizor, a posle te noći sam kupio i televizor, šporet, opremio celu kuću (smeh)– prisetio se Polumenta.

Foto: Printskrin Instagram/sakopolumenta

Ipak, jedna noć promenila je sve. Od skromnih restorana i kafića Šako je zahvaljujući jednoj svirci i menadžeru Marinka Rokvića promenio tok svog života.

Kako je ispričao za Grand, menadžer Marinka Rokvića ga je primetio u Prijepolju na nastupu i ponudio mu svirku koju nije mogao da odbije.

-Od hiljadu ljudi on je mene primetio u bašti hotela, prišao mi sa pitanjem da li želim da idem sa njim u Nemačku, da budem predgrupa Marinka Rokvića. Neka mu je laka crna zemlja, voleo sam tog čoveka, bio je frajer. I ja sam tad pošao sa njim, i dan danas ga u srcu nosim kao velikog gospodina, velikog čoveka, šmekera. On me je kroz tu priču upoznao sa svim pevačima. I tako je krenulo– rekao je Šako.

Foto: ATA images

Na samom početku karijere dvoumio se šta da radi, da li da napusti dobar posao i da se posveti muzici ili da batali pevanje, pa je savet tražio od iskusnijih kolega.

-Sećam se da sam pitao Nedžada Salkovića koji je inače završio dva fakulteta, da li da napustim posao gde sam poslovođa i posvetim se muzici, a on mi kaže da je bolje da zadržim posao jer ja u Nemačkoj ne mogu da prođem. Ipak, uspeo sam da zadržim posao i nastavim da se bavim muzikom. Radio sam uporedo i u firmi i nastupao po restoranima, Marinko me je vodio sa sobom na nastupe. I tako je došlo vreme, stvarao sam i ostavljao novac sa strane i snimio sam pesmu ‘Pod sjajem ružičastih zvezda’-ispričao je Šako.

