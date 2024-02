VALJDA ĆU SE SNAĆI: Dragan Kojić Keba otkrio zašto menja Anu Bekutu u "Zvezdama Granda“, evo šta će biti sa njenim kandidatima

NA VELIKO iznenađenje javnosti, mesto Ane Bekute na neko vreme zauzeće Dragan Kojić Keba, a za Grand je otkrio da li je spreman za ocenjivanje kandidata i koliko će dugo menjati članicu žirija.

Foto: Printskrin Jutjub/DRAGAN KOJIC KEBA

–Naravno, zašto ne bih bio spreman? Nema tu neke duge priče. Moja draga koleginica i prijateljica Ana Bekuta neko vreme neće biti tu. Nekako smo nas dvoje kompatibilni po mnogim muzičkim pitanjima, temama. Tako da je predlog svih bio da je zamenim neko vreme, tu sam i to je to – rekao je on.

Foto: Nikola Skenderija

Keba je otkrio da li ima favorita od kandidata i istakao da se zaista trudi da im prenese znanje koliko je to potrebno.

-Ima, ali ne bih ja sad da izdvajam nikoga, jer što ja volim da kažem „Kad se puca penal, odnosno kada se takmiči, to je i najbitniji momenat“, ali na probama stvarno sam prijatno iznenađen. Snimio sam mojim telefonom za mene, da slušam i za to kratko vreme mislim da sam u lepoj meri uspeo da im prenesem emociju i znanje, onoliko koliko je potrebno – rekao je i dodao:

-Sve su to mladi, od osamnaest do dvadeset pet godina. Ja znam taj period jer sam i u to vreme nekada u Loznici se takmičio. Doduše, sve je to bilo manje nego ovo, ali ponašanje je uglavnom isto na sceni. Ista je trema, isti su treptaji, iste želje. Siguran sam da ću im, do kada budem bio, pomoći. U svakom slučaju, kao kolega, kroz sećanje na to vreme koje itekako dobro znam. Kroz znanje samo dve stvari, to su energija i znanje koje mogu da prenesem jer sam i ja tako naučio od starijih, iskusnijih i tako dalje.

Foto: Nikola Skenderija

Kojić je prokomentrisao kako je usledio poziv od Saše Popovića i kako su se dogovorili da baš on menja Anu Bekutu.

–Od kad postoji ovo takmičenje, uvek sa vremena na vreme se odazovem pozivu. Rekao je „Možeš li?“, ja sam rekao „Mogu“. Tako da mislim da će saradnja biti dobra i sa ostalim članovima žirija. Manje – više svi se znamo, ali ukusi su različiti, zapažanja su različita. Ne bih o tome, mislim, valjda ću se snaći – zaključio je Keba.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

ZNANjE I OBRAZOVANjE VAM NIKO NE MOŽE ODUZETI | "Novosti" intervju | Neda Ukraden