PREMEŠTAJU SE POSMRTNI OSTACI BATE ŽIVOJINOVIĆA: Oglasio se sin Miljko - Velika želja roditelja će se ostvariti

VELIKAN srpskog glumišta Velimir Bata Živojinović biće premešten iz Aleje zaslužnih građana u Beogradu u Koraćicu, odakle je rodom.

Foto: V. Danilov

Posmrtni ostaci ovog legendarnog glumca biće premešteni do 1. maja i on će počivati pored svoje supruge Julijane Lule Živojinović, kao što je i želeo.

Ovu informaciju za Informer je potvrdio Batin sin Miljko Živojinović, koji je istakao da su sve procedure ispoštovane i da će se velika želja njegovih roditelja ostvariti:

- Mi smo još 2020. godine dobili sve potpise i saglasnost da Batini posmrtni ostaci budu premešteni, međutim, tada je počela korona i sve je stopirano. Nakon toga, otkriveno je da upravo kroz parcelu gde bi on trebalo da bude premešten prolazi vodovodna cev koju su iz vodovoda, potom, premestili. Zatim smo čekali da prođe neko vreme kako bi se ta zemlja slegla i sada je sve to rešeno, te možemo krenuti u proceduru premeštanja posmrtnih ostataka mog oca. Plan je da to bude urađeno do 1. maja, a koji će to tačno datum biti, bićete obavešteni - kazao je Miljko Živojinović za Informer i dodao da je on obavio sve što je bilo do njega:

- Ja sada idem u Aranđelovac, naručio sam beli mermer, tako da će i nadgrobna ploča biti spremna. Kada dođe taj dan, po našim starim verskim i tradiocionalnim običajima biće održano opelo i sve što ide zatim. Svi članovi naše porodice su u toku i prisustvovaće tom danu, kao i svi oni bliski ljudi koji to budu želeli. Bata će konačno počivati pored Lule, kao što su želeli - kazao je Miljko Živojinović.

Velimir Bata Živojinović je rođen 5. juna 1933. godine, u Jagodini, a detinjstvo je proveo u Koraćici pod Kosmajem. On je, svakako, najpoznatije glumačko ime u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.

Debitovao je 1955. godine u filmskom ostvarenju „Pesma sa Kumbare”, a u svojoj glumačkoj karijeri igrao je u više od 250 filmova i serija. Proslavio se u partizanskim filmovima snimanim šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, a jedan od njih, „Valter brani Sarajevo” učinio ga je najomiljenijim glumcem u Kini.

Nakon završetka srednjih glumačkih škola u Nišu i Novom Sadu, pokušao je da se upiše na Pozorišnu akademiju u Beogradu i uspeo tek iz trećeg pokušaja. U Beogradskom dramskom pozorištu igrao je više godina.

Velimir Živojinović, poznatiji po nadimku Bata, bez sumnje je odigrao više filmskih uloga od ma kojeg glumca u istoriji jugoslovenske kinematografije u plodnoj višedecenijskoj karijeri koja, na veliku radost gledališta, i danas traje. Glumio je i heroje i zlikovce i lako je prelazio iz uloge glavnog u ulogu sporednog lika.

Bio je pokretač i osnivač (neko vreme i predsednik) Udruženja filmskih glumaca Srbije i direktor filmskog programa „Slobodarskih svečanosti” u Sopotu.

Tri puta je ovenčan „Zlatnom arenom” za najbolju ulogu na Festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli za filmove „Kozara”, „Tri” i „Majstor i Margarita”. Za film „Tren” dobio je nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi 1978. Oktobarsku nagradu grada Beograda primio je 1972. godine za filmove „Majstor i Margarita” i „Tragovi crne devojke”. Sedmojulsku nagradu SR Srbije zavredio je 1981.

Više puta je nagrađivan na Filmskom festivalu u Nišu, a 1993. mu je dodeljeno priznanje za životno delo „Slavica” (ujedno je poslednji dobitnik, pošto je od 1994. godine ona preimenovana u nagradu „Pavle Vuisić”).

(Informer)