"RAZGOVARAO SAM SA ČOVEKOM ČIJA JE ŽENA STRADALA": Đorđe David se posle nesreće vratio svakodnevnom životu, ali jedna stvar ga i dalje mori

ĐORĐE David, koji je nedavno doživeo saobraćajnu nesreću u Severnoj Makedoniji, stigao je na snimanje Zvezda Granda, te otkrio da se sreo sa čovekom čija je žena stradala u nesreći.

Foto: ATA images

Kako pevač kaže, jedan deo tereta mu je spao nakon razgovora sa njim i razgovor je protekao u najboljem mogućem redu. Đorđe je sve bolje, obaveze su ga zatrpale, i dalje se bori sa snom, ali uspe da spoji dva sata da spava.

Foto: Novosti

- Razgovor koji smo vodili je krajnje normalan, krajnje ljudski, krajnje očinski. I on je otac ženskog deteta i ja sam otac ženskog deteta i to je nešto. To je za mene bilo veoma važno da skinem ogroman teret sa srca jer sam znao da je on želeo da čuje priču iz glave čoveka koji je sedeo za volanom - rekao je, između ostalog, David.

(Kurir)

