NEDA UKRADEN U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Znanje i obrazovanje vam niko ne može oduzeti (FOTO/VIDEO)

IZUZETNO se radujem druženju sa publikom i čitaocima "Večernjih novosti" na mom solističkom koncertu 14. marta u "MTS dvorani", gde smo se zajednički i sa dušom pre dve godine već družili... bilo je božanstveno, kako godinama unazad, tako i na prvim mojim koncertima. Biće svega, starih i novih pesama, sevdah - kompilacije narodnih pesama koje sam uradila sa Ljubom Kešeljom, a zapevaću pesme koje do sada niste imali prilike da čujete, nigde do sada

Foto: Nikola Skenderija

Ovako, za "Novosti" govori Neda Ukraden, navodeći da život i u njenom slučaju "piše romane". Ukazuje ova prava dama naše muzičke scene da joj je životni put bio "zacrtan", pa je pored svog visokog obrazovanja, upisala, kako kaže, "ovu muzičku priču koju ni u snu nije očekivala". Foto: Nikola Skenderija

*Početak vaše karijere vezuje se za 1967.?

- Bila sam dete iz skromne porodice, nisam planirala da će mi se sve to desiti, beskrajno sam zahvalna što mi se sve ovo izdešavalo i čini me jako ponosnom.

*Već 1975. doživeli ste svojih "pet minuta" na "Opatijskom festivalu" sa kompozicijom "Srce u srcu".

- Za mene je to bila "jugoslovenska lansirna rampa". Opatijski festival je bio najugledniji u to vreme i meni je doneo sreću.

*Na kultnom mestu u Beogradu, gde ste gradili svoje velike koncertne početke, zapevaćete 14. marta...

- To je zaista kultno mesto. Nekadašnji Dom sindikata je prostor za održavanje solističkih koncerata gde samo nastupaju prave zvezde, odnosno ličnosti koje imaju ime i prezime, integritet i pevači koji imaju pesme, hitove, albume, popularnost. Na početku karijere i kada su se desili prvi uspesi, pogotovo kada sam postala član najveće estradne organizacije "Beogradska estrada", javila se želja da i ja održim baš tu prvi solistički koncert. To je bilo ostvarenje mojih snova. Za mene je svaki koncert veliki koncert koji je vredan poštovanja, truda, publike i njihovog vremena i novca.

*Trajete punih pet decenija na estradnoj sceni. Da li se današnja muzika promenila, kako u narodnoj, tako i u zabavnoj muzici?

- Podela na zabavnu i narodnu muziku je veštačka. Odličan pevač narodne je jednako dobar, kao takav pevač zabavne ili rok muzike. Pevanje je umetnost za koju vam Bog da talenat, ali morate ga negovati, unapređivati. Glavna razlika današnje i nekadašnje muzike je to što je pevač morao da zna da peva i samo na osnovu pesme se pravila karijera.

*Završili ste dva fakulteta - engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i Pravni univerziteta u istom gradu...

- Nisam se školovala zbog drugih ljudi, nego samo zbog sebe. Obrazovanje je jako bitno u životu svakog čoveka i to vam niko ne može uzeti. Svojim unucima ću ista načela usaditi kao nešto što je jako važno.

*Prvi ste izvođač kod nas koji je snimao spot u čuvenoj "Carskoj palati" u Bugarskoj za pesmu "Nežna i bezobrazna".

- To je bila saradnja sa poznatom bugarskom diskografskom kućom "Sani mjuzik" koja je 2009. godine objavila moj album za njihovo tržište, gde smo uvrstili i tu numeru. Na tom albumu se našla pesma koju Bugari obožavaju "Šumi, šumi javore", koju sam otpevala na bugarskom. "Carska palata" do snimanja spota za "Nežnu i bezobraznu" nije bila otvorena za javnost, već samo za nas (smeh) i to je bilo lepo iskustvo. Za Bugarsku me vežu lepe uspomene još iz 1985-1986. godine, kada sam kao specijalni gost, pored grupe "Boni em" i Samante Foks nastupala na festivalu "Zlatni orfej" u Varni, koji je bio pandan Evroviziji, odnosno "Interviziji", gde su učestvovale mnoge zvezde iz tadašnjeg istočnog bloka.

*Mnogo hitova je u vašoj karijeri i za starije i za mlađe, ali čini se da je "Zora" obeležila vašu karijeru?

- "Zora je", od prvog trenutka kad sam je uz klavir čula, odsviranu pod sasvim drugim naslovom, do danas ostala pesma mog života. Donela mi je mnogo priznanja, koncerata, aplauza, emocija. I danas, posle 36 godina, izvodim je sa podjednakim žarom i emocijama.

*Nedavni koncert u Temišvaru bio je prava bura emocija, satkana od pesme i nostalgije.

- Najlepša moguća misija za jednog umetnika je kada i van granica svoje zemlje, publika peva njegove pesme i poznaje njegova dela. To je ponos, privilegija, sreća i zadovoljstvo.

*Koji su vaši životni postulati?

- Držim do reči, pre svega. Nastojim da poštujem našu tradiciju, razboritost, čestitost, ljudskost. To su postulati kojih treba svi da se pridržavamo, čime god da se bavimo. Foto: Nikola Skenderija

Tina Tarner i "Ramštajn"

*Ostaće upamćene vaše transformacije u humanitarnom šou programu "Tvoje lice zvuči poznato"...

- Bilo je to jedno lepo iskustvo i za mene vrlo zanimljivo. Tinu Tarner obožavam i u njenom liku vidim sebe u profesionalnom smislu. Najveći izazov za imitaciju mi je bila grupa "Ramštajn". Nikada neću zaboraviti to iskustvo, jer je proces transformacije trajao pet sati. Foto: Nikola Skenderija

Španska kopija - kompliment

*Kako komentarišete navode da su predstavnici Španije na predstojećoj "Evroviziji" iskopirali deo vaše pesme "Bomba"?

- Čula sam to, nisam pažljivo preslušala, ali ako jeste to istina, prvo to mi je kompliment, a drugo, ako je stvarno plagijat, dogovoriću se sa autorom, postoji način da se to sankcioniše. Mislim da se svi uzdržavaju od te bukvalne krađe, nego jednostavno uzmu neki segment koji im se dobro uklapa u njihovu novu predstavu. Foto: Nikola Skenderija

Veliki intervju sa Nedom pogledajte, i uživajte, u videu ispod: