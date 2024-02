TADA JE BIO NAJTUŽNIJI, A SADA JE NAJSREĆNIJI DAN U MOJOJ KARIJERI: Kaliopi Bukle otkrila kako se oseća pred koncert (FOTO)

MAKEDONSKA POP ZVEZDA Kaliopi Bukle večeras održava koncert pred beogradskom publikom u MTS dvorani.

Foto: Novosti

Kaliopi je doživela veliku neprijatnost, kada se na njenom koncertu u srpskoj prestonici onesvestila jedna žena i preminula. Foto: Novosti

Pop zvezda se pred početak večerašnjeg spektakla obratila medijima o ovom slučaju.

- Trebalo je vremena da se izborim sa tim. Vreme postoji da bi skupili snage da prevaziđemo određene trenutke kada nam je jako teško. To je bio trenutak koji je bio jako težak za sve nas. Prosto nestvarno. To je bio najtužniji dan u mojoj karijeri, a danas će biti najsrećniji, jer nas je to povezalo još više. Šta god da čovek preživi shvati da život ima jako veliku vrednost, ali je i jako surov, Ja sve što govorim, govorim kroz muziku i kroz moje pesme, tamo je sve napisano, a tek će da se napiše - rekla je Kaliopi, koja se ceo dan, kako kaže, molila, da večeras sve prođe dobro. Foto: Novosti

- Ceo dan se molim da sve bude dobro. Ovo je onaj prelomni trenutak kada trebamo da pređemo preko neki svojih osećaja, da bi se vratili na stari osećaj sigurnosti i da prigrlite ljude svojom umetnošću. Foto: Novosti

Želim da publika večeras uživa, da me glas služi i moram priznati da sam jako zahvalna, jer sam najstariji ženski vokal koji intezivno radi na ovim prostorima - istakla je muzička zvezda.

BONUS VIDEO:

POSVEĆENOST JE KLjUČ USPEHA | Božićni "Novosti" intervju | Viki Miljković