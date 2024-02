EMOTIVNO DO SUZA: Dragani Mirković stigla poruka zahvalnosti od dece koja će, zahvaljujući njoj, dobiti krov nad glavom (FOTO/ VIDEO)

FOLK ZVEZDA Dragana Mirković uspela je da još jednom pošalje regionalnu poruku ljubavi kada je objavila da će se odreći prihoda sa cele svoje turneje "Do poslednjeg daha" u korist onih kojima je to najpotrebnije.

Ovaj humani gest, nezapamćen u istoriji domaće muzičke scene, dobio je podršku iz svih krajeva sveta. Najemotivnija poruka stigla je od dečice koja će prva dobiti krov nad glavom zahvaljujući muzičkoj zvezdi i organizaciji "Srbi za Srbe" sa kojima je Dragana napravila dugoročnu saradnju. View this post on Instagram A post shared by HO Srbi za Srbe (@srbizasrbe)

- Dragana Mirković će pevati za mene. I za mene. I za mene mene... A" Srbi za Srbe" će nam ulepšati kuću – izgovorile su devojčice koje će konačno dobiti priliku da žive normalnim životom, a na njihovu poruku niko nije ostao ravnodušan. Foto: Goran Jovanović

Zahvaljujući ovom nesebičnom činu Mirkovićeve, svako ko je kupio ili će kupiti kartu za njene koncerte istovremeno postaje darodavac u misiji humanosti.

