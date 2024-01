ČETIRI GODINE SKUPLJALA HRABROST: Ilda Šaulić najavila izlazak muzičkih obrada Šabanovih hitova (FOTO/VIDEO)

FOLK ZVEZDA Ilda Šaulić za „Večernje novosti“ priznala je da je Šaban Šaulić svaku pesmu otpevao maestralno i da to niko ne može da ponovi na takav način, ali da je ona dala sve od sebe da to bude savršeno.

Foto: Novosti

Ilda se prisetila i Šabanovih kritika kada je njena karijera u pitanju, šta joj je zamerao, a rekla je i kada ćemo imati prilike da čujemo Šabanove pesme u njenom izdanju.

- Ovo je nešto što ćete, Bože zdravlja, imati prilike da čujete u februaru, a to su tatine pesme, koje sam konačno završila. Potpuno su drugačije i u drugom ruhu – ističe Ilda za „Novosti“ i dodaje: Foto: Novosti

- Četiri godine sam skupljala hrabrost za lep projekat koji će oduševiti mnoge, a u svemu tome, na moje veliko zadovoljstvo, sa mnom je radila moja i naša draga Aleksandra Kovač. Znam da nikada niko kao on neće svojim glasom donositi najlepše emocije, ali želim da mu i na ovaj način odam počast. Možda bi ovaj projekat za mog oca predstavljao iznenađenje, ali vrhunski umetnici koji su me podržali i ja smatramo da njegova dela zaslužuju da budu sagledana iz jednog novog, potpuno drugačijeg ugla. Spotove uveliko snimamo, tako da jedva čekam da publika, početkom februara, to čuje i vidi. Foto: Novosti

*Nedavno je u Beču održan Svetosavski bal, a vi ste, zahvaljujući vašoj ćerki Emi, bili deo ovog događaja?

- Zaista je bila privilegija i za njih, kao i za nas kao roditelje, da prisustvujemo takvoj svečanosti. Divan je osećaj biti deo toga, u toj palati, sa svim tim ljudima, a balerine su bile maestralne, te sam bila preponosna. Ja sam imala mnogo veću tremu od nje, jer kada sam je videla, kako se „zategla kao praćkica“ i kako ponosno stoji, rekla sam: „Za nju nema problema, ali ja ću pasti u nesvest“!

*Poslednji veliki solistički koncert u srpskoj prestonici održali ste 2018. godine na pozornici „Topčiderac“. Da li će u 2024. biti sledeći i kada?

- Biće koncerta sigurno. Veliko mi je zadovoljstvo da ćemo imati jedno veliko i lepo druženje. Imam samo nedoumice oko nekih datuma i lokacije. Smatram da mi je to veliki zadatak, da to bude mnogo bolje nego što je bilo pre šest godina. Znam da ćemo se svi lepo provesti i radujem se tome. Foto: Novosti

