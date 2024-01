ZBOG SINA SAM PLAKALA KAO KIŠA: Nadežda Biljić uradila nešto neočekivano za naslednika

NADEŽDA BILjIĆ objasnila zbog čega je sve doživela vrlo emotino, kada je pročitala tekst nove pesme.

Nadežda posvetila je jednu pesmu koja će se naći na novom albumu sinu Longu, pa je ispričala da je plakala kao kiša zbog emotivnog teksta, čim ga je čula. Ona je s početkom godine ušla u novo poglavlje muzičke karijere i sada je otpočela saradnju sa Mirkom Ćajićem, sinom nezaboravnog autorskog dvojca jugoslovenske muzičke scene Raleta i Marije Ćajić, koji su pravili hitove Lepoj Breni, Ljubi Aličiću, Halidu Muslimoviću i drugima.

- Kada sam prvi put čula pesmu „Pričaj mi o njoj“ potpuno sam znala da je odličan izbor, ali kada sam čula pesmu „Živi svoj život sine“ emotivno me je slomila i znala sam da je to pesma koju želim da posvetim svom sinu. Ta pesma nosi mnogo jaku poruku, a verujem da će publika prepoznati emociju, jer sam je zaista otpevala iz duše. Plakala sam kao kiša, a svi dobro znaju kakve sam poteškoće imala sa sinom, odnosno zbog njegovog narušenog zdravlja. Bila je to velika borba, iz koje smo na kraju izašli kao pobednici - rekla je Nadežda za "Novosti", pa je dodala:

- Danas živimo jedan lep i ispunjen život. Mnogo sam se brinula oko sina, ali je srećom sve došlo na svoje mesto. Kad god pevam ovu pesmu suze mi oči.

Inače, ova pesma je samo samo uvertira za album prvenac koji će biti prekretnica u Nadeždinoj karijeri, a koji je već počela redom da najavljuje po raznim televizijskim emisijama.

