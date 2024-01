DEŠAVALO MI SE DA UZMEM TELEFON DA POZOVEM SINA: Mirko Kodić o Aleksandrovoj smrti

MIRKO KODIĆ gostovao je u emisiji "Amidži šou", tokom koje je pričao o iznenadnoj smrti sina.

Mirko je otkrio da još uvek ne može da se pomiri sa činjenicom da njegovog naslednika više nema.

- Ne plačem, jer moj Aleksandar ne bi voleo da zaplačem nikad, ali mnogo mi nedostaje i mnogo mi je teško. Dešavalo se da uzmem telefon da ga pozovem. Izbegavam da pogledam njegove fotografije... Imam pun kofer novina, 40 dana, svaki dan po dve stranice, ja nijednu od tih nisam pročitao. Sve se spremam da jednog dana, kada budem sposoban za to, otvorim te novine i da pogledam - rekao je Mirko i dodao:

- Da, on je ponosan na mene što sam nastavio da sviram. On je uvek mene zvao "kralju moj", retko kada me je zvao tata.

Podsetimo, Aleksandar je preminuo u snu, verovatno od posledica srčanih smetnji. Kako su tada ispričali njegovi bliski prijatelji, on se tih dana žalio na bol u stomaku koji nije bio jačeg intenziteta, pa nije potražio lekarsku pomoć.

