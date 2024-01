NE MOGU DA SE ODREKNEM SVOG DETETA: Ivana Stamenković Sindi je prošla je kroz agoniju, a ovako je pričala o bolnoj temi

IVANA STAMENKOVIĆ SINDI pre nekoliko godina je izgubila starateljstvo nad detetom.

Pre par godina Ivana je podelila svoje isksustvo o borbi za svoje dete, ćerkicu Petru.

- To je jednostavno situacija koju ne možete da prevaziđete, ne možete da se odreknete svog deteta i niko ne može da vas uteši u tom momentu. To su zaista teške stvari koje mogu da razumeju samo žene kojima se to desi, niko drugi - započela je Sindi, pa nastavila:

- Meni je oduzeto starateljstvo nad detetom kada je ćerka imala četiri i po godine i to je bio težak period u mom životu, ali sada je iza mene jer je Petra velika devojčica koja danas ima trinaest godina. Nas dve imamo fenomenalan odnos, ali u tom trenutku odvojiti majku od deteta je zaista bilo tragično. To je ružan deo mog života koga više ne želim ni da se sećam.

Posle teškog perioda i veoma burnog razvoda Stamenkovićeva ne krije da njena bitka i dalje traje, ali, kako navodi, najgore je prošlo.

- Ja sam se u to vreme najviše plašila da to sve ne ostavi neke psihičke posledice na dete jer je ona bila baš vezana za mene. Zato sam joj u to vreme govorila da mama ima mnogo posla i da zbog toga mora da bude više kod oca. Ona to nije prihvatala sa osmehom i sa lakoćom, ali smo nekako pregurale to - prisetila se Sindi.

Žao mi je što je u poslednje vreme to postala normalna stvar, mada sam ja bila jedna od prvih na javnoj sceni kojoj se to desilo. Tuga me uhvati kada razmišljam o tome. Mnoge majke uopšte nemaju mogućnost da vide decu pa dođe do otuđenja deteta od majke, a to je tragično. Ja sam imala tu sreću da sam je redovno viđala i da smo bile povezane, baš sam joj bila posvećena tako da do toga nije došlo. Na žalost postoje ti tragični slučajevi kada oni žele da otuđe majku od deteta - zaključila je Ivana.

Sindi je prošle godine pričala o odvajanju od naslednice.

- Centar za socijalni rad je procenio da sam podoban roditelj, međutim dalje ide veštačenje sudskih veštaka, a znamo svi kako ide to. Ja sad verujem da neki sudski veštaci zloupotrebljavaju svoj položaj, čak je jedan od tih sudiskih veštaka koji je bio na mom sudskom veštačenju dobio zabranu, dokazano je da je primao mito i korupciju, zabranjeno mu je na osam meseci da radi svoj posao. Vi znate koliko je teško da se to dokaže, onda zamislite koliko neko treba da je u tome da bi se to dokazalo. Međutim, posle tih osam mesci on je nastavio da radi svoj posao, normalno, kao da ništa nije bilo. Nije dobio zabranu za moj konkretno slučaj, ali za neki drugi jeste. Tako da, eto, ja verujem... Njihova je zadnja, ako oni kažu da otac bolje prepoznaje potrebe deteta od majke, što je apsurdno, jer ona je živela pet godina sa mnom, dete je bilo odlično ocenjeno, zdravo, dobro komuniciralo. Ja sam bila zadužena za to kakva je ona bila do tada. Imala je kontakt sa ocem po modelu koji je određen... Oni su napisali samo da, eto, otac prepoznaje bolje potrebe deteta i na osnovu toga, pošto je njihova zadnja, sud donosi rešenje da se starateljstvo dodeli ocu - istakla nam je bila tada.

