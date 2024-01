MINA KOSTIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON SKANDALA SA BIVŠIM DEČKOM: Neću mnogo da komentarišem, prijavila sam ga, to nije prvi put (FOTO)

MINA KOSTIĆ 17. januara prijavila je 19 godina mlađeg dečka Nikolu za maltretiranje.

Foto: Novosti

Ona se danas, prvi put posle svega pojavila ispred studija Grand produkcije, pred snimanje jedne emisije.

Foto: Novosti

- Neću mnogo da komentarišem. Prijavila sam ga, to nije prvi put. To se dešavalo. Trpela sam i ćutala. Htela sam da nađem najbolji način da to rešim, ali mi nije uspelo. Morala sam da se obratim nadležnima. Otišla sam, prijavila sam, prijavili su i oni, njegova mama. U svakom slučaju jako ružno da ja sad pljujem po nekome s kim sam bila - rekla je Mina.

Foto: Novosti

- Ja sam njega volela, bila sam iskrena prema njemu, dobra, onako kako stvarno treba. Međutim, kad neko ne može da razume tvoj posao, da pljuje sve tvoje kolege kako smo mi loši ljudi, da smo ovo i ono, da je moj posao ovakav i onakav, mnogo štošta, ne bih da pljujem, niti da mu dajem na važnosti. Ja mu zaista želim svu sreću, a vama hvala na razumevanju. I samo da kežm da je mnogo gore psihičko nasilje nego fizičko. Stop nasilju! Devojke, budite pametne, prijavite svaki vid nasilja, i muškarci, naravno. Hvala vam na svemu - završila je pevačica.

