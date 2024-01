ČEKA ME MOJE OMILJENO MESTO: Ivana Selakov o novom duetu i zasluženom odmoru (FOTO/VIDEO)

POP ZVEZDA Ivana Selakov nedavno je održala veliki nastup u srpskoj prestonici i svojim hitovima, zagrejala beogradsku publiku u ovim hladnim danima.

- Volim da radim u Beogradu. Iskreno ne pamtim kada sam više radila nego ove godine i ove zime. Već sam pri izmaku snage, nisam bila godinu dana na odmoru, ali uskro pravim malu pauzu, pa od proleća nastavljam punom snagom, kada su nastupi u pitanju – kaže Ivana za „Večernje novosti" na početku razgovora.

*Poznato je da volite da u hladne dane otputujete u toplije krajeve, koja destinacija je sada na redu?

- Da, uskoro putujemo porodično na Bali. Radujem se tome, jer toko cele godine sam radila, vreme je da nas sačeka to posebno mesto. Bila sam više puta, ali idemo ponovo.

*Amar Gile Jašarspahić i vi snimili ste duetsku pesmu „Boli, boli“ 2020. godine. Na redu je novi duet i kada?

- Tačno je i veoma se radujem zbog toga. Ekskluzivno na „Novosti“ mogu reći da pesmu snimili sasvim spontano. Nakon ovog dueta, Gile i ja ćemo i nastupati zajedno.

*Tokom karijere nisu vas pratili skandali. Kako ste se zaštitili?

- Tako što živim život onako, kako se osećam. Bilo mi je bitno da me publika prihvati i drago mi je zbog toga što su moji nastupi posećeni. U poslednje vreme nema me toliko u medijima, jer ne želim da se pojavljujem kada nemam nešto da ponudim publici, već samo kada imam veliki razlog.

*Da li ste ekomični, odnosno štedljivi?

- Iskreno, da. Štedim, ali sa merom, ne preterano. Mislim da je to normalno i praktično. Nemam problem da kupim i najjeftiniju, ali i najskuplju stvar, jer sve zavisi od trenutne potrebe. Gledam da to bude na prvom mestu kvalitetno.

*Koliko se muzička scena promenila od mometna kada ste počeli muzičku karijeru, u odnosu na današnju?

- Premenila se u svakom smislu. I kada je reč o stilu, kao u žanru. To je normalno, jer i kada sam ja kretala da se bavim ovim poslom, bila je aktuelna i slušala se jedna vrsta muzike, ali sve to dođe do nekog kruga, pa krene iz početka.

