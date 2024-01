SPREMA SE DRUGAČIJI DUET SA MLADIM REPERIMA: Jana Todorović o društvenim mrežama i slavlju u njenom domu (FOTO/VIDEO)

FOLK ZVEZDA Jana Todorović nedavno je održala nastup u srpskoj prestonici, u jednom beogradskom restoranu i dovela atmosferu do usijanja.

Jana nije krila koliko joj je srce puno što je te večeri zabavljala beogradsku publiku.

- U Beogradu je najbolji provod. U prestonici se kocerti razlikuju u odnosu na druga mesta, pogotovo kada radim u dijaspori, zato što ovde se može otpevati i neka pesma za dušu baladu, dvojku, dok tamo ljudi su željniji provoda i pevaju se uglavnom brže pesme - kaže Jana za „Večernje novosti" na početku razgovora.

*Živomo u eri društvenih mreža, pa koliko vam iste oduzimaju vremena i u privatnom i u poslovnom smislu?

- Zbog prirode posla kojim se bavim, moram da obaveštavam publiku, šta je to novo u mom poslu, gde nastupam, kada izdajem novu pesmu, ali da sam konstatno na društvenim mrežama, to ne.

*Ova godina za vas je godina jublileja. Najavili ste album za 50. rođendan i za 26 godina karijere. Šta je još u planu?

- Sve pesme koje sam izdavala do sada, kao singlove, spakovaću u jedan album, koji će imati još nekoliko novih pesama i spotova naravno, jer danas sve to prati i ekranizacija, zbog digitalnog vremena. To mi je jedna od želja koju ima, ali pored nje postoji još nešto, što se nadam i volela bih da mi se ostvari. Evo, ekskluzivno za „Novosti“ mogu da kažem da pre albuma izlazi jedan malo drugačiji duet i to sa mladim reperima. Verujem da će se to publici dopasti.

*Vaša ćerka Kristina ove godine proslaviće punoletstvo. Da li su krenule pripreme oko toga i šta je od roditelja poželela kao poklon?

- Uveliko pravimo spisak koliko ljudi ćemo pozveti, koliko njenih prijatelja, a koji broj rodbine i naših prijatelja. Posle naše svadbe, mene i mog supruga Ivana, ovo će biti drugo veliko slavlje u našoj porodici. Iako joj je rođendan 2. novembra, već sada smo krenuli da razmišljamo o tome, a velika proslava biće 5. novembra. Potrudićemo se da to bude sve kako dolikuje.

*Kog vašeg kolegu ili koleginicu je poželela da peva na proslavi punoletstva?

- Ona je htela da to bude Šemsa Suljaković i meni biće lično drago, jer Šemsa je koleginica koju mnogo volim, kao njene velike hitove.

*Novogodišnje praznike ste proveli radno, božićne u krugu porodice. Da li nakon svega planirate i neki mini odmor?

- Da, uskoro porodično idemo na nedelju dana na Kopaonik, da malo uživamo i skijamo.

*Mnoge vaše mlađe kolege pevaju hitove u takovzvanim „kaver“ verzijama. Da li to vama smeta kada neko do njih otpeva vašu pesmu?

- Ne, naravno da mi ne smeta, imponije mi i drago mi je zbog toga.

