PRIJATELJI NAGOVARAJU DŽEJLU RAMOVIĆ DA PROMENI PROFESIJU: Smatraju da je lepa pevačica idealna za ovaj posao

DžEJLA RAMOVIĆ ne krije koliko voli svoj posao, i koliko uživa u stvaranju muzike, ali otkriva još jednu pasiju, a to je poziranje ispred objektiva.

Pobednica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", osim što pleni svojim glasom, isto tako svoje fanove i obožavaoce osvaja i stasom, te su joj prijatelji, poznanici i članovi porodice, predlagali da počne da se bavi modelingom i manekenstvom.

Istina, ali ne znam. Meni je fokus na muzici, bez obzira na to koliko volim kamere i da poziram. Uvek se opredelim za nastupe i muziku, to je moja najveća ljubav. Ja stvarno uživam u svom poslu i bogatstvo je kada radiš ono što voliš najviše na svetu – priznala je pevačica.

Lepa Džejla je ambasador mnogih brendova zahvaljujući svojoj lepoti, a na pitanje da li bi muzičku scenu mogla da zameni pistom, ona kaže:

- Ko zna. Ne mogu da kažem da ne bih volela, ali to je dugačak proces. Ne mogu da izađem tek tako da šetam, možda ja nisam skroz vešta. Pre bih to učinila pred kamerama za neke reklame definitivno, na tome čak i radim, a da li ću biti manekenka to ne znam - govori Ramovićeva, pa otkriva kako reaguje na komentare na račun izgleda:

- Pa ne znam. Iskreno ne znam. Komplimente često dobijam, ali mi nekad bude i neprijatno, ali šta drugo mogu nego da zahvalim.

