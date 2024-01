DA TREBA SVI SVE DA ZNAJU, VRATA NA KUĆAMA NE BI POSTOJALA: Jami objasnila zašto krije svoj privatni život

JASNA MILENKOVIĆ JAMI progovorila je o svom privatnom životu, o kojem se generalno malo zna.

Foto: Novosti

Kako je otkrila Jami, zaljubljena je i srećna, ali opet nije želela da kaže ime svog izabranika.

Ona je na pitanje da li je nečega sramota pa ne želi da otkriva svoju intimu drugima, obrazložila:

Foto: Novosti

- Mene ničega nije sramota, ali sam jednostavno sebična kada je moj privatni život u pitanju! Generalno ne dozvoljavam da išta izlazi iz moje kuće. Sve što se dečšava u četiri zida, to je moja intima, to je porodična stvar i tu treba da ostane, rekla je ona i dodala:

Foto: Novosti

- Ne želim apsolutno ni sa kim to da delim... ne zanima me kako će ko na to da gleda. Zato postoje vrata na kući ili stanu... da treba svi da znaju šta radim, bila bi otvorena! O sreći treba da se ćuti, zaključila je Jami.



