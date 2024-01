ZAR NIJE LEPO DA MI NA TO ODGOVORI? Šako Polumenta se dotakao uspeha Aleksandre Prijović i navodnog sukoba

NAKON što je Šako Polumenta potkačio kolege da grade karijeru i pune Arene sa njegovim hitovima, u medijima je kao bomba odjeknula vest da je pevač mislio na Aleksandru Prijović.

Mnogi su njegovu izjavu da pevači uzimaju novac na račun njegovih pesama pogrešno protumačili, a Šako je otkrio u kakvom je odnosu sa Prijom i šta se zapravo dogodilo.

On je prvo izneo svoje mišljenje o Aleksandri i dotakao se neverovatnog uspeha koji je postigla ove godine puneći Arene širom regiona.

-Ja Aleksandru Prijović mnogo volim, pre svega je to devojka koja jako lepo izgleda, lepo peva i ozbiljnu je karijeru napravila. Nije sve to slučajno, okupila je dobar tim ljudi, zna se čija je, ko je, šta je itd. Sve se to složilo, svaka stepenica je imala svoj značaj. Nema promašaja, stvorila je tim koji pobeđuje. Nije samo Aleksandra pobednica svega, tu je čitav njen tim ljudi. Ona je jako pametna, talentovana, postavila je standarde. U medijima je ispalo kao da sam ja ljubomoran kad sam se osvrnuo na priču mojih pesama i na to da na neki pevači prave koncerte na račun mojih hitova, nju nisam dotakao– rekao je Šako i nastavio:

-Ona je moja prijateljica, ja je mnogo volim, sa njene strane sam uvek bio ispoštavan bilo u Beogradu ili u Podgorici. Bio sam na njenim nastupima u Podgorici i uvek sam bio ispoštovan sa njene strane, uvek je zaustavaljala muziku kako bi me pozdravila. Ali nekom je to iz tima odgovaralo da Šako Polumenta tako kaže, da oblikuje onako kako su oblikovali u medijima, to je sramno.

Šako je istakao da je na društvenim mrežama objasnio da nije reč ni o kakvom sukobu između njih, kao i da nema ništa protiv nje, a otkrio je da je očekivao i odgovor od Prije.

–Ja sam se na društvenim mrežama obratio Aleksandri i rekao da to nije moja priča, da sam ja uz nju uvek. Zar nije lepo da mi na to odgovori? Nego je nekom to odgovaralo da ta priča ide– zaključio je Šako.

