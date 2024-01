BOLI ME ŠTO SU DŽEJA STALNO TUKLI: Mina Kostić potresena nakon premijere filma "Nedelja"

MINA KOSTIĆ prokomentarisala je film, ali je pričala i o svom prijatelju Džeju koji joj i danas nedostaje.

Mina je prisustvovala sinoć premijeri filma "Nedelja" koji je rađen kao životna priča istaknutog pevača narodne muzike, Džeja Ramadanovskog, koji, usled zastoja srca, preminuo šestog decembra 2020. godine.

Iako je, pre nepune tri godine, snimljen film i s motivima iz života još jednog velikog umetnika - Tome Zdravkovića, Mina ipak smatra da je njih dvojicu teško porediti:



- Oni su bili boemi i imali su tužne životne priče, Džej je imao baš teško detinjstvo - kaže Mina i ističe da su je najviše potresle scene u kojima Džej dobija batine:- Svaki put je dobijao batine, to me je baš pogodilo. Danas se isto dešava sa decom iz doma. Džej je stalno bez razloga dobijao batine, to me najviše boli - kaže Kostićeva, koja smatra da je legenda Dorćola istovremeno bio i srećan i nesrećan čovek i kaže da će ga pamtiti po njegovoj dobroti i emociji:- Toliko je bio dobar i veseo, nisam nikada upoznala osobu poput njega.

Pesmu "Za kraj" za potrebe filma otpevala je Ceca Ražnatović, a Mina kaže da nije uvređena što je nije otpevala ona i da je zahvalna i srećna što je imala prijatelja kao što je Džej:



- Zvao me je sestro, šta dalje pričati?Mina je imala i sve same pohvale na račun glume poznatog densera Huse Alijevića:- Odlično je odglumio od početka do kraja, sve mi se svidelo. Drago mi je što se vratio na scenu jer to zaslužuje - smatra Kostićeva i dodaje da joj njena i Džejova duetska pesma "Slavija" i dalje mnogo znači:- Znači mi i pesma i to što je ona i dalje veliki hit i što se peva. Volela sam ga i kao dete, njegova boja glasa me je uvek mamila. Znam sve Džejove pesme napamet, a znala sam i ceo repertoar po redu koji je izvodio na nastupima - zaključuje pevačica.

