TIJANA DAPČEVIĆ O RODITELJIMA: Moja sreća je što sam imala dva pedagoga u kući

Tijana Dapčević je nedavno otvoreno govorila o porodici, detinjtvu i roditeljima.

Foto: Novosti

Kako potiče iz kuće u kojoj su svi muzički obrazovani, Tijani nije bilo teško da odluči kojom će se profesijom baviti, a na tu odluku su presudno uticali njeni roditelji.

Foto: Jutjub printskrin/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

-Uzori su mi bili moji roditelji, imam tu sreću što sam imala dva pedagoga u kući. Mama je zavšila solo pevanje i muzičku pedagogiju, bila je prvakinja makedonske opere. Sećam se da sam kao mala bila fascinirana operom i kostimima, odrasla sam u pozorištu – rekla je ona.

Foto Instagram/eurovisionserbia_official

Od malena je sa roditeljima posećivala pozorišta, pa je ta magija koju scena ima povukla Tijanu da se opredeli za profesiju pevačice.

-Uticali su da se i ja na kraju bavim scenom, nehotice. Vukli su me svuda, do moje desete godine sam odrasla u pozorištu, tada se rodila moja Tamara. Kasnije sam bila na muzičkoj akademiji sa ocem, ugledala sam se na njih. Bili su i ostali do danas ugledni građani i stalno nam je bila puna kuća ljudi, dva boema. Oni su mi bili uzor da možeš sve kad hoćeš i kad nešto voliš i kada čvrsto stojiš na zemlji, kada se ne bahatiš. Nije sada što su moji, ali su divni ljudi i mislim da su dobar posao napravili – zaključila je ona.

