BOBA I JA NISMO HTELI DA SPAVA PO HOTELIMA: Lepa Brena zaplakala pred kamerama zbog pokojnog kolege

LEPA BRENA gostovala je u jednoj emisiji, a između ostalog, povod su bili koncerti koje je zakazala 20. i 21. aprila u sarajevskoj Zetri.

Da je živ, među gostima bi ili na bini ili u publici sigurno bio veliki Kemal Monteno. Čim je voditeljka pomenula njegovo ime, Lepa Brena je pustila suzu.

I odmah je otkrila anegdotu u vezi sa njihovim druženjima.

- Boba i ja nismo hteli da on spava po hotelima, nego da spava kod nas kući. On ustaje jako rano. Mi ustajemo oko sedam-osam da ispratimo đecu u školu, a on ustane opet ranije. I moja kafa je stajala gore, jer smo je držali na toj najvišoj polici. I ja jedno jutro ustanem, vidim on sedi, puši i skoro je zaspao u dnevnom boravku. Ja kažem: ‘Pa, Kemice, gde ti je kafa?’. A on će: ‘Pa što si je stavila gore. Nemam stolicu da se popnem gore, ne mogu da uzmem kafu - ispričala je Lepa Brena u esmisiji “Konačno petak” na BHRT-u.

