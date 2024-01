ZBOG DUGOVA SAM SE RAZBOLELA: Zorana Pavić progovorila o finansijskim problemima s kojima se borila godinama

ZORANU PAVIĆ jedan potez uvukao je ozbiljne dugove koji su je doveli do problema sa zdravljem.

Zorana je u nekoliko navrata govorila o problemima sa zdravljem i nije krila da su posledica kredita u "švajcarcima" koji je jednom prilikom uzela.

- Pozajmila sam novac od prijatelja za koncert, pa sam onda uzela i stambeni kredit u banci u švajcarskim francima. Zbog tog duga sam se razbolela! Bila sam pod velikim stresom i dobila hormonski poremećaj, zbog kog sam imala mnogo zdravstvenih problema. Ušla sam u "Farmu" da bih izašla iz dugova, ali ni tada nisam rešila problem jer mi je honorar isplaćen u ratama. Još nisam vratila sve dugove. Kada se to bude desilo, taj dan ću da slavim kao svoj drugi rođendan. E, onda ću opet da napravim koncert u Centru Sava, taman da se ponovo uvalim u dugove... Najslađe se smejem na svoj račun - rekla je tada pevačica.

- Imala sam dve velike ljubavi i uspela sam da ih sačuvam od očiju javnosti. Nije lako biti moj muškarac! Veza sa mnom podrazumeva da na sve javne događaje idem sama, a ne sa onim sa kim se zabavljam. To partnerima može da smeta - rekla je pevačica i prvi put komentarisala priče da je bila u vezi s glumcem Banetom Vidakovićem:

- On je glumčina i posebno biće koje mnogo volim, ali nas dvoje nikad nismo bili u vezi. Kada su mediji o tome pisali, lepo je rekao da nas veže nežno prijateljstvo. U meni će uvek imati prijatelja.

Pavićeva ne žali što nema potomstvo, jer smatra da i pored toga ima ispunjen život.

- Dok sam pevala u grupi "Frenki", istovremeno sam se zaposlila u "Aviogeneksu" kao programer. Imala sam baš dobru platu. Kancelarije su nam bile u Centru Sava. Uveče sam pevala po klubovima, a danju radila u firmi. Morala sam da pijem mnogo kafe da bih ostala budna tokom dana.

- Dete bih rodila samo čoveku kojeg mnogo volim i koji mene voli. Nisam od onih ljudi koji se s nekim dogovore i kažu: "Hej, hajmo sada da pravimo dete!" Pa ne pravimo bicikl, nego živo biće. Za mene je dete plod ljubavi, a ne stvar. Nije bilo moguće da dobijem decu sa onima koje sam mnogo volela, nije važno iz kojih razloga - priča ona i dodaje:

- Imam jak karakter i moje dete bi sigurno to povuklo na mene. Kao takvo, ne bi moglo da se uklopi u svet u kome danas živimo. Možda me je Bog sačuvao da ne umrem na porođaju. Ko to zna... - rekla je ona nedavno.

