PRED OPERACIJU MOZGA SAZNALA DA JE MUŽ VARA: Slavna glumica traži razvod - Od sad ću da živim srećnije

Velika borba za zdravlje i lična bitka obeležili su godinu 2023. kao jednu od najtežih u životu Šenon Doerti.

Uz muke koje je doneo karcinom, srušila se i njena bračna sreća.

U julu je glumica saznala da se karcinom proširio na mozak i da je neophodna operacija. Podsetimo, zvezdi nekadašnje serije "Beverli Hils" je 2015. godine otkriven rak dojke, podvrgnuta je mastektomiji, hemoterapiji i zračenju.

Podmukla bolest se vratila tri godine kasnije, i to u težem, četvrtom stadijumu. Čuvena Brenda iz popularne serije postala je i simbol borbe protiv karcinoma, o kojoj je javno govorila za medije. Podrška joj je bio suprug Kurt Išvarienko.

A onda je, u julu prošle godine, stigla strašna vest - tačnije, dve vesti. Šenon je objavila da ima rak na mozgu i da se razvodi, jer ju je muž prevario.

- Suprug me je varao pune dve godine - ispričala je Šenon u svom podkastu. - Za to sam saznala u najgorem trenutku, malo pre nego što ću se podvrgnuti operaciji na mozgu. Nisam odmah otišla. Nisam mogla. Bila sam na steroidima, razne su mi medikamente davali da mi mozak ne bio otekao, bila sam jako zbunjena.

Posle 11 godina braka, kaže da je u njemu bilo i mnogo lepih stvari bez obzira na to što je njen suprug "napravio neke pogrešne izbore" i što na kraju, ipak, nije bilo uspeha.

- Povredio me je jako, ali to ne znači da je svaki muškarac takav. Mnogo sam vremena provela razmišljajući o tome koliko je nepravedno sve što sam doživela. Mnogo puta me su me, zbog bolesti, isključili iz mogućnosti da dobijem neku ulogu, ali je najvažnije da ja ne isključim sama sebe. Sve dok ja ne dignem ruke od sebe, sve drugo nije toliko važno. Ako bude moguće i ako budem imala dovoljno vremena za to zbog moje bolesti, planiram i da usvojim dete. Od sad ću živeti srećnije - završila je Šenon.

