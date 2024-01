GOCA TRŽAN U NOVOGODIŠNJEM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Birajte na koga trošite svoje vreme (FOTO/VIDEO)

POP ZVEZDA Gordana Goca Tržan jedna je od naših najpriznatijih interpretatora zabavne muzike. Važi za iskrenu osobu na javnoj sceni koja govori otvoreno o svim temama. Publika obožava njene hitove, njenu posebnost i izražajnost, kao i karijeru koja traje pune tri decenije.

Foto: Igor Marinković

U novogodišnjem intervjuu za "Večernje novosti" Goca priča o svojoj porodici, kolegama, idejama, nastupima, "novoj" publici - televizijskoj, željama:

- Nemam nekih specijalnih želja. Samo da imam dobro zdravlje, da sačuvam zdravu pamet i da mi je porodica na okupu. Sve drugo ću postizati kako znam i umem. Foto: Igor Marinković

*Šta ste zamislili kada su se kazaljke na satu sklope tačno u ponoć?

- Hvala ti Bože na svemu što imam. Mislim da je to sasvim dovoljno.

*Već dugo imate i publiku koja vas rado i gleda na TV-u. Mnogi su mišljenja da ste jednostavni, iskreni, "jedni od nas"?

- Ne bojim svog mišljenja i dozvoljavam sebi da grešim, jer sam ljudsko biće. Ne predstavljam sebe kao idealnu, učim od svojih sagovornika, ali im i oponiram. Često napominjem da nisam voditelj i novinar, već aktivni učesnik u debati i u razmenjivanju iskustava.

*Šta vam od svega najbolje i najviše leži?

- Najbolje mi leži da budem supruga i mama, to najviše i volim. Od ostalih "uloga" sve volim da radim. Trudim se da u svemu budem podjednako dobra, jer ne pokušavam i ne radim ništa u čemu nisam dobra. Ono što ne znam, ili učim ili se povlačim.

*Postojite trideset godina na estradno-muzičkoj sceni. Prvih pet u grupi "Tap 011", drugih dvadeset pet kao solo izvođač. Često ističete da ne radite za trenutak?

- Sada shvatam da je to na kraju balade tako. Radila sam uvek nešto što mi se sviđalo i što me je zabavljalo. Međutim, sa godinama sam naučila da taj trag uvek ostane. Slična muzika je ostajala i iza drugih bendova u prošlosti. Pre svega, zato što su ljudi radili ono što vole i razumeli isto i mislim da je to jako važno. Foto: Igor Marinković

*Kada će vaš veliki solistički koncert?

- Čekala sam da se završi renoviranje Sava centra, to je fantastičan prostor i oduvek je bio nešto posebno, međutim, ne znam kada će se završiti. U martu sledeće godine sam zakazala "Spens" u Novom Sadu, uskoro ću pred publiku i u "MTS dvorani" u Beogradu.

*Duet sa Stefanom Zdravkovićem - Princom od Vranje "Mirno" se sluša, kao i nova pesma "Prođi me se", numerom "Repeat" najvljujete novi studijski album. Da li će se sve to realizovati u novoj 2024. godini?

- Nisam postigla sve. Pesme sam snimila, ali nisam uspela da završim spot i spotove. U novoj 2024. biće svega, jer je ova godina moja i božija.

*Uvek ste iskreno i direktno, srčano išli kroz život. Da li bi vam možda bilo lakše da ste u životu išli drugačijim putem?

- Nije me koštalo. I dalje sam živa, zdrava, postojim i živim od svog lika i dela. Nikad u životu nisam išla lakšim putem. Uvek idem trajnijim, moja karijera traje trideset godina. Uvek postoji lakši put, ali takav put je, barem za mene - sunovrat, biram čvršći i teži.

*Kakvu poruku imate za čitaoce "Novosti"?

- Pažljivo birajte na koga trošite svoje vreme. Zato što je vreme kategorija koju ne možete da vratite. Jedino vreme ne može da se popravi, jer sve drugo možete da nadoknadite. Vaše dragoceno vreme provodite samo sa ljudima koje mnogo volite i koji su vam u životu od ozbiljnog značaja. Foto: Katarina Mihajlović

Sa "Tap 011" svirka ne prestaje

*Pored solo nastupa i koncerata širom regiona, i dalje radite kao tim sa grupom "Tap 011".

- Od 2011. godine nastupamo i to radimo dosta. Uglavnom su to koncerti. U 2023. smo imali u proseku dva, tri koncerta mesečno, što je za bend koji ne postoji, mnogo. Nadam se da će tako bi u Novoj godini. Foto: Igor Marinković

