LEPA BRENA U NOVOGODIŠNJEM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Najlepše je darovati ljubav (FOTO/VIDEO)

VELIKO mi je zadovoljstvo da na ovaj način pozdravljam sve čitaoce "Večernjih novosti". Drago mi je što vaš list i ja, zajedno sa čitaocima, negujemo veliko prijateljstvo i lepu i uspešnu saradnju od samog početka moje karijere.

Foto: Nikola Skenderija

Ovako, u dahu, sećajući se davne 1982. i pesme "Čačak", kada je sa bednom "Lira šou", kasnije "Slatki greh", krenula put estradne orbite, na početku novogodišnjeg intervjua za naš list govori Lepa Brena. Najveća estradno-muzička folk zvezda na našim prostorima ponosno ističe da se te godine zaklela da će biti samostalna i da nikada ni od koga neću ništa tražiti i podnositi račune: Foto: Nikola Skenderija

- Počela sam da studiram na Prirodno-matematičkom fakuletu i nisam imala dovoljno sredstava ni za moju porodicu, ni za sebe. Izašla sam tada iz divnog, ušuškanog gnezda gde sam uživala kao treće i, malo razmaženo dete. Kada sam upoznala "Lira šou" poželela sam da počenm da zarađujem, da studiram i pomožem roditeljima. Brzo sam shvatila da to i mogu, pa smo zamolili Vladimira Cvetkovića, tada našeg košarkaškog reprezentativca i direktora "Tašmajdana", da snimimo pesmu, pa šta bude. On nas je upoznao sa Milutinom Popovićem Zaharom i tako je sve počelo. Foto: Nikola Skenderija

*Kada ste shvatili da će Brena biti nešto posebno?

- Nakon nastupa na čuvenoj "Hit paradi" 1982. znala sam da ću u ovom poslu nešto napraviti. Posle svih ovih godina, a evo trajem duže od četiri decenije - nisam se uzvezdila, zato što je bitno u svakom poslu zaista trajati, imati i kontinuitet i kvalitet.

*Posle izuzetnih godina na sceni, šta vas najviše ispunjava?

- Najlepša stvar je moj kosmos koji me okružuje i to što mogu da darujem i poklonim ljubav. To predstavlja moj život - biti dobar, biti plemenit, pomoći drugome, darovati, zagrliti, poljubiti.

*Odakle Breni ta energija?

- Energija je moja publika, to je i moja sreća. Kada to imam, onda mi ništa nije teško. To ne može da se nauči, to vam Bog da. Kroz sve ove godine koje sam provela sa publikom, shvatila sam da je to odnos razmene ljubavi, energije i da smo svi jedna celina. Suština života je da vi budete srećni, ali da sreću prenesete drugima.

*Jedan od vaših hitova je i "Odiseja ljubavi"...

- "Odiseja" je nešto što je suđeno i što ima svoj put.

*Bili ste gošća Aleksandre Prijović na nedavnim konceritma u Beogradu i Zagrebu?

- Navikla sam da radim kao profesionalac, ali ne mogu da isprogramiram emociju. Sve što sam poželala u životu, to sam ostvarila, napravila, stvorila, kreirala i, u karijeri prošla. Davno, u Sofiji, povela sam Aleksandru da bude gošća na mom solističkom koncertu. Tada je ona napravila veliki bum pesmom "Za nas kasno je". Sećam se, da je od treme dobila blagu alergiju. Rekla mi je da ima tremu, uzvratila sam joj da za tim nema potrebe, zato što lepo peva, lepo izgleda i da treba samo da napravi komunikaciju sa publikom, da se otvori i da im da srce. Tako je i bilo, gledala sam je kada je nastupala i videla i osetila sam taj njen "iks faktor". Kada sam došla na njen koncert i izlašla na scenu, suze su mi pošle.

*Sa Draganom Mirković ste održali veliki koncert u Sofiji, gde ste pokazale međusobno poštovanje, ljubav...

- Dogovorile smo se da otpevamo pesmu "Ja nemam drugi dom", da ona dođe na scenu, kada osteti da je pravi trenutak. I, kada se Dragana pojavila, vratio mi se ceo životni film, od 1982. Dragana je ostvarena žena, disciplinovana, vredna, radna, topla, mila, ispunjena... Kada sam je videla, srce mi se otvorilo i bio nam je potreban taj zagrljaj na sceni. Jedva sam uspela da se smirim i da nastavim da pevam.

*Sećate li se kako ste provodili novogodišnje praznike dok niste zasnovali porodicu, rodili decu...?

- Od 1982. nisam pevala i radila samo kada sam bila u drugom stanju sa Stefanom i Viktorom, kao i još dve godine - kada sam imala trombofiliju. Živim po pravilima, kao vojnik. Jednom sam sa porodicom prekršila taj tzv. moj protokol. Boba i ja smo podelili deci poklone, bili smo pored zatvorenog bazena. Skočio je odjednom u vodu Viktor, pa Stefan, obučeni, zatim Boba, pa na kraju i ja u kompletnoj garderobi. E, to je za mene bio pravi događaj.

*Koje su vaše želje, a kakvu poruku imate za čitaoce "Novosti" na početku Nove 2024. godine?

- Moja lična želja je dobro zdravlje, jer kada je čovek zdrav, onda mozak radi mnogo bolje. Daj, bože, zdravlja i radosti i koji dinar u starosti, kako kaže moja pesma "Učenici" (smeh). Vašim i našim čitaocima želim dobru energiju. Pokrenite se, nemojte nikada dozvoliti da budete u mentalnoj i fizičkoj penziji. Bavite se sobom i ljudima oko sebe. Neka vam je srećna Nova 2024. godina. Foto: Nikola Skenderija

Boba, moje blago

*Sa suprugom ste pokrenuli liniju ženskih čaparpa, otkud ta ideja?

- Da nije bilo Bobe, ne bi bilo ni ove priče. On je kreativan čovek. Njemu je svejedno da li radimo koncerte, ili nešto drugo. On je organizator, menadžer... Kada imate partnera koji može da vas prati i da vas podrži to je blago. Mi žene smo najnežnija bića na planeti, ali možemo da budemo i malo drugačije, grube, snažne. Znači, prema čarapama se treba odnositi kao i prema ženi, nemojte nikada biti previše grubi prema njima (smeh). Foto: Nikola Skenderija

