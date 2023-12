CECA LETI PRIVATNIM AVIONOM, A JEDNU NOGU PODIGLA NA SEDIŠTE: Svi gledaju u detalj, ovo nemaju ni svetske zvezde

CECA RAŽNATOVIĆ oduševila je pratioce "ležarnim" izdanjem.

Foto: Novosti

Ceca se uslikala u avionu, u braon košulji i pantalonama, uz koje je uklopila tašnu brenda Šanel u istoj nijansi, Jednu nogu folk diva podigla je na sedište i laktom se naslonila i pozirala sa osmehom na licu.

Foto: Novosti

Torbica koju je Ceca ponela vredi 5.472 evra, i san je mnogih žena, ali je davno rasprodata, te su za nju ostale uskraćene i svetske zvezde.

Podsetimo, Ceca je odmalena deo javne scene, tako da ništa što taj posao nosi, joj ne pravi problem.

- Jako sam mlada ušla u svet poznatih, sa četrnaest godina, već sam oguglala. Meni je potpuno normalna pojava da mi ljudi prilaze, da mi se obraćaju i imam publiku koja je miroljubiva, pristojna, na koju sam ponosna i nemam problema. Nemam frustracije zbog toga - iskrena je bila Ceca, a onda otkrila šta joj najteže pada.

- Jedino ne volim kada sam na nekom odmoru, pa me krišom snimaju, ako želiš da se slikaš uvek sam za. Ne teram ljude od sebe, ali to podmuklo iza leđa, to mi je bezveze, ali mislim da je svim ljudima koji su iz javnog života to malo bezveze, ali šta je, tu je, takav je posao - rekla je ona.

(BLIC)

BONUS VIDEO:

"NOVOSTI" INTERVJU: Aca Regina otkrio sve o saradnji sa Filharmonijom