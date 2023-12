NE VOLIM KAD ME SNIMAJU KRIŠOM, PODMUKLO IZA LEĐA: Ceca o neprijatnostima sa ljudima, porodici i novom albumu

NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović, sumirala je godinu koja je na izmaku, i otkrila kakva je bila godina za nju.

- Šarenolika. Kako god okrenem živi smo i zdravi i to je najbitnije - rekla je Ceca i otkrila da joj je ova godina bila radna.

- Toliko je bilo koncerata da nisam stigla da se organizujem i sebi priuštim odmor. Ali isto tako moram da kažem na uštrb odmora doživela sam da se družim sa mojom publikom koja je na svim koncertima bila u ogromnom broju i to je najlepša energija koju može pevač da doživi - rekla je ona.

U narednoj godini, svoju publiku, pevačica će obradovati albumom.

- Čekam i ja album. Radi se pa ćemo da vidimo. Ne volim da obećam, pa da se ne desi. U pitanju je umetnost. Ovo nije kupite cement, blokove, pa zidate kuće. Ovo je stvar inspiracije, kreativnosti, ne možemo da sedimo i napravimo pesmu. Mora da dođe inspiracija za to. Zato se toliko i čeka i zato se dugo radi na svim projektima, jer se doteruje, licka i menja. Nadam se da moja publika ima razumevanja za sve što čeka. Dragan Brajović radi na albumu. Palica je kod njega i svakog momenta čekam da me pozove i da vidimo kako ćemo i kad ući u studio- rekla je Ceca.

Nedavno je Rasta, u svojoj izjavi, pohvalio pevačicu, a ona je sada na to odgovorila i uzvratila komplimente.

- Pročitala sam, hvala mu, lepo je pričao vezano za mene. Rastu izuzetno volim i cenim i taj njegov vanserijski talenat. To uopšte nije upitno tako da hvala - sa osmehom je rekla Ceca.

Ona je otkrila da ne sakriva tajne od bližnjih.

- Sa sestrom najviše, Anastasijom, Veljkom, prijateljima u zavisnosti koje su teme. Sa svima imam različite teme. Uvek sam transparentna, nemam neke tajne, ne mogu da izdržim da to čuči u meni i da ne podelim- istakla je ona.

Odmalena je deo javne scene, tako da ništa što taj posao nosi, joj ne pravi problem.

- Jako sam mlada ušla u svet poznatih, sa čatrnaest godina, već sam oguglala. Meni je potpuno normalna pojava da mi ljudi prilaze, da mi se obraćaju i imam publiku koja je miroljubiva, pristojna, na koju sam ponosna i nemam problema. Nemam frustracije zbog toga- iskrena je bila Ceca, a onda otkrila šta joj najteže pada.

- Jedino ne volim kada sam na nekom odmoru, pa me krišom snimaju, ako želiš da se slikaš uvek sam za. Ne teram ljude od sebe, ali to podmuklo iza leđa, to mi je bezveze, ali mislim da je svim ljudima koji su iz javnog života to malo bezveze, ali šta je, tu je, takav je posao- rekla je ona.

Pevačica bez želja ne ulazi ni u narednu godinu.

- Svašta nešto, od albuma, koncerta, do nekih privatnih stvari- ličnih i intimnih želja. Čovek kad prestane da ima želja, počinje da se gasi, a ja sam puna želja - otkrila je ona, a onda se dotakla i nastupa u novogodišnjoj noći.

- Prošle godine isto na Zlatiboru, bila je prelepa atmosfera, reprizu pevam u “Grandu” na Kopaoniku tako da očekujem jako veselo ulaženje u 2024. godinu. Ne stižem ni sve da otpevam.

Pored brojnih nastupa, pevačica je svojoj publici, na “Blic TV“, priredila igrani program “Ceca i deca“.

- To sam prihvatila da uradim, da bih mojoj publici predstavila realni život, gde nema glume, izmišljenih scena, situacija, moja druženja sa publikom, prijateljima, moja putovanja, da predstavim na najlepši mogući način moj život- kaže ona

Ceca se dotakla i pojavljivanja sestre Lidije u igranom programu.

- Lidija ne voli da se eksponira, ali ne bi to bilo to, da nisam pokazala celu porodicu, jer je to stub koji mene drži i čuva i ne bi bilo kompletno. Tako da je prihvatila, naravno, meni za ljubav.

Ceca otkriva, da njena naslednica, Anastasija, sve više liči na nju, ali samo u jednom smislu.

- Što je starija sve više liči na mene, fizički, a ovako smo dijametralno suprotne, i energetski i temperamentom i karakternim osobinama. Drugačije smo prosto, zato se divno slažemo- kaže ona.

Iako se nekada oslanjala i volela da pročita horoskop, danas veruje u samo jedno.

- Kad sam bila klinka, pratila sam horoskop, više se uzdam u Boga, veru, nego što se zamlaćujem astrologijom. Smatram da se neke stvari dešavaju sa namerom i da prosto moraju da se dese, jer mislim da se ništa u životu ne dešava slučajno, prosto treba čitati znakove, kako kažu, pored puta. Nekada nešto ne možemo ni da rastumačimo, kao ni ja kod sebe u životu, ni što sam neke ljude srela, ni što su ne stali iz mog života, ali vreme je najbolji pokazatelj da rešimo te rebuse- rekla je Ceca.

