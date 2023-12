PREMINUO POZNATI REDITELJ I GLUMAC: Napustio nas je u 82. godini života

BRITANSKI reditelj i glumac Dejvid Leland umro je u 82. godini.

Foto: Printskrin

Bio je pozorišna, filmska i tv zvezda.

Preminuo je okružen porodicom, 24. decembra 2023. godine.

Lelandova karijera trajala je više od pet decenija. Najpoznatiji scenario koji je napisao je za film "Wish you were here".

(Telegraf.rs)

