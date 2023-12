ANA JE MOJA SEDMICA NA LOTOU: Đorđe David progovorio o porodici, pa se dotakao pevača - „To je najsujetnija kasta“

KRAJ godine je na izmaku te je prirodno da svi sumiraju utiske iz 2023. koja je po svemu sudeći za Đorđa Davida bila za pamćenje budući da je ove godine sa Slavicom Angelovom trijumfovao u najgledanijem muzičkom šou programu „Zvezde Granda“

Foto: ATA images

Đorđe je govorio o bitnim trenucima iz života, o porodici, poslu, ali i očekivanjima koja ima od 2024. godine.

Kako će izgledati vaš doček 2024. godine?

„Provešću radno, kao što provodim prethodnih dvadeset godina. Biću sa mojom ekipom i to mi je jako važno, jer ne mogu da radim sa ljudima koje ne poznajem i sa kojima nisam na istoj talasnoj dužini.

Foto: Novosti

Kakva očekivanja imate od sledeće godine kada je u pitanju posao?

„Novu godinu počinjemo novim spotom, tako da se otvara radno. Voleo bih da budemo bar duplo uspešniji što se tiče nastupa u sledećoj godini. Mislim da bend sa svojom čistotom pristupa rokenrolu i predanošću to i te kako zaslužuje.“

Šta biste poželeli svojim kolegama u narednoj godini?

„Svim pevačima bih u 2024. godini poručio da malo više cene svoje ljude sa kojima sviraju na stejdžu, jer koliko god, pevači kao najsujetnija kasta, u tom muzičkom svetu, misle da su najbitniji. Ipak pevač je dobar onoliko koliko je dobar sa svojim bendom i onoliko koliko su dobri odnosi među njima. Pevači koji menjaju bendove gube fokus. To je moje mišljenje, ja tvrdim da je to tako.“

Foto: Novosti

Da li pamtite neki otkačen doček Nove godine i koja je to najluđa noć u vašem životu?

„Bilo je svega i svačega, ali najgori doček Nove godine koji sam imao je bilo sa mojih 23. godine, ali ujedno i najluđi. Leteo sam u Ljubljanu da se vidim sa ekipom i bila je mećava tolika da smo sedeli u avionu na beogradskom aerodromu do 21 sat i to 31. decembra. Kada smo stigli u Ljubljanu još dva sata smo sedeli na aerodromu, tako da smo tada jedni drugima Novu godinu čestitali u avionu. Ne verujem da je neko sem nas 150, koliko nas je bilo u avionu, imao luđi doček (smeh). Izneli su sve što su imali od pića i klope, pa smo tu kao pokušavali budemo raspoloženi.“

Foto: Jutjub printskrin/ Zvezde Granda,Foto: Jutjub printskrin/privatni snimci najboljih

Koliko vašoj porodici teško pada što niste sa njima za doček već godinama unazad i da li je teško da objasnite detetu da tata radi?

„Moja Ana kada je ulazila sa mnom u priču u startu je znala o čemu se radi i mislim da je to moja prva sedmica na lotou, a kada je dete u pitanju, mogu da kažem da sam ja najbolji otac na svetu jer sam joj izabrao najbolju majku. Prema tome, ona je ta koja objašnjava detetu te stvari na jedan fantastičan način. Kada u zezanju kažem mojoj Staši ‘Tata ide u rat“, ona mi odgovori ‘Tata, uživaj u ratu i molim te da pobediš’. Na kraju krajeva sve žene koje imaju ideju da uđu u priču sa javnim ličnostima moraju unapred da budu spremne na to da 31. budu same, ali rezultat koji dođe posle toga su te finansije, zezanje sa porodicom i dobra energija koju ćemo razmeniti u okviru četiri zida.“

Foto: Printscreen/Prva TV

Da li ćerka ima posebne želje za Novu godinu i čime će je Deda Mraz iznenaditi ove godine?

„Dobila je beli klavir, pa je ujak Marko Deda Mraza zamolio za belu klavirsku stolicu na točkiće i ona je poludela od sreće kada je to videla. Svakako je napravila spisak koji će apsolutno Deda Mraz morati da ispoštuje inače ću se ja sa njim posvađati jako.“

Kada sumirate celu 2023. godinu po čemu ćete je najviše pamtiti?

„Po pobedi u „Zvezdama Granda“, po velikom broju koncerata, po tome što je Staša upisala Muzičku školu i pokazala se kao izvanredan talenat. Svaki njen javni čas je za mene ozbiljna strepnja i radost na kraju. Naravno, kada ne bude bila dobra ja ću to reći jer sam vrlo surov prema njoj. Takođe ću 2023. pamtiti po tome što me je automobil fenomenalno služio cele godine, što je za muzičare posebno važno. Mnogo sati sam proveo na četiri točka i zbog toga mi je to jako važna stavka u životu.“

