MAJA NIKOLIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O EVROVIZIJI I KOLEGAMA: Neka ode neko ko zna da peva, svako bira način da dođe do cilja

MAJA NIKOLIĆ govorila je bez dlake na jeziku o svim aktuelnim temama sa naše javne scene.

Foto: ATA images

Kako je i ove godine prijavila pesmu za učešće na Evroviziji, ona je otkrila koja očekivanja ima od takmičenja.

Foto Instagram/majanikolic_official

- Istina je da sam poslala pesmu, videćemo da li će proći, ne mogu da znam šta će biti, to je do žirija. Sada iskreno ne razmišljam da li će proći, bitno je da pesma bude slušana i da se dopadne narodu i da ima dobre komentare slušalaca. Neka ode da nas predstavlja neko ko zna da peva, to je najbitnije. Da ne bude šaputanja, stranih izraza, nekih mračnih simbola na sceni – počela je ona i otkrila ko treba da predstavlja Srbiju na Evroviziji:

- Pogledajte koliko Grand ima fanstastičnih pevača, generalno u Srbiji imamo dosta pevača i treba da nas predstavlja neko takav. Ne razmišljam o tome da pobednim, prvo da vidim šta će biti i da li ću proći.

Foto: ATA images Ona je oduvek važila za pevačicu koja na svojim nastupima izvodi sve muzičke žanrove, a onda se dotakla i kolega koji ne žele da pevaju narodnjake.

-Ja pevam sve, svadbe, krštenja i ostalo, a družim se sa toliko ozbiljnih pevača i nikada nisam čula da je neko pričao loše o folk muzici. Ljudi dobro znaju da ja pevam sve, do Silvane do Nirvane, prvi blok pevam moje hitove, Rozgu, Severinu. Nakon toga idemo narodnjake Stoju, Cecu, Brenu to je sasvim normlano i to je potreba mladih.

Foto ATA Images

Maja se osvrnula i na rijaliti učesnike koji su nakon učešća snimili pesme i priznala da joj to ne smeta

-Uopšte mi to ne smeta, svako bira svoj način na koji će doći do cilja. Ne smatram nikoga svojom konkurencijom, kod nas ima toliko zvezda i pevača i za svakoga postoji mesto. Poštujem svačiji rad i mislim da je Kija Kockar najbolje potrošila novac iz rijalitija. Snimila je duete sa veliki zvezdama i to poštujem – rekla je Maja i dodala:

-Ja ne znam iz kog razloga je ona prestala da peva. Karijera pevača se meri po dužini trajanja, ja imam 33 godine karijere i trajaću do kraja života. Tek kada prođe nekih tridesetak godina možemo da kažemo da li je uspešan ili ne.

(Grand)

BONUS VIDEO:

"NOVOSTI" INTERVJU: Aca Regina otkrio sve o saradnji sa Filharmonijom